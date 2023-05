La dansa d’arrel tradicional arriba a Igualada per commemorar el Dia Mundial de la Dansa

Les properes activitats per commemorar el Dia Internacional de la Dansa tindran lloc demà diumenge 7 de maig.

A les 12 h del migdia a la plaça de l’Ajuntament, amb la Roda d’Esbarts Infantils i Juvenils, que un any més la dansa tradicional farà lluir dins el marc dels actes del Dia de la Dansa. L’Agrupació Folklòrica Igualadina, organitza aquesta trobada d’esbarts infantils i juvenils dins la Roda d’Esbarts Catalònia, on ens mostraran els petits i joves de diferents punts del territori, i d’una forma amena i divertida, la música i els balls del nostre país. Els esbarts convidats són: Esbart Dansaire de Granollers; Esbart Dansaires de l’Hospitalet; Casal Cultural Dansaires de Manresa; Esbart Joventut Nostra i l’Agrupació Folklòrica Igualadina.

Fiblades, de La Llançadora

A la tarda del mateix diumenge 7 de maig a les 18 h al Teatre Municipal Ateneu, es podrà gaudir de l’espectacle de dansa “Fiblades” de la companyia La llançadora, que va entorn el llegat de les colònies i el tèxtil en un llenguatge que beu de la dansa d’arrel.

La Llançadora, Xarxa de dansa d’arrel de la Catalunya Central, formada pels esbarts de Sallent, Navàs i Gironella, és un espai compartit que vol generar oportunitats de creixement i col·laboració entre les persones, els esbarts integrants, els seus pobles i la resta del territori, a partir de projectes escènics, pedagògics i comunitaris.

La Llançadora és una proposta innovadora dins del sector dels esbarts, pren la dansa d’arrel i la cultura popular com a eina per a generar un retorn en les persones i el territori més enllà de les pròpies entitats.

El seu primer espectacle parla del que els uneix. Del llegat tèxtil que comparteixen les tres poblacions, i de les colònies que, a la llera del Llobregat, van marcar la història de la indústria tèxtil catalana.​

Fiblades és un relat real i sincer d’històries que han quedat oblidades o soterrades en la por, la misèria i el silenci. Una mirada es d’una altra perspectiva que visibilitza un fragment de la nostra memòria històrica.

Fiblades ens mostra com el poder desencadenava situacions laborals, socials i interpersonals que donaven forma a un sistema on es vulnerava la llibertat de les persones. En un marc on l’explotació laboral, les dures condicions de treball i l’organització jeràrquica potenciaven una convivència definida pel control.

Fiblades parla de la dona, del seu paper dins d’aquesta estructura, de l’abús, la renúncia i l’encotillament al que era sotmesa. Un relat que conviu entre el silenci i l’empoderament de diverses dones que van ser el motor de les colònies i del tèxtil. La proposta coreogràfica treballa en un llenguatge propi que beu de la dansa d’arrel. Busca noves expressions i formes per transmetre diverses idees que ens interpel·len a reflexionar, posant el cos i moviment a disposició de la història.

Fiblades pretén fer un reconeixement als nostres avantpassats que van viure aquestes històries i que van impulsar la transformació del territori.

Les entrades ja estan a la venda a través de la pàgina web del www.teatremunicipalateneu.cat i a www.tiquetsigualada.cat a preu 3€, Fiblades, 18 i 15€.