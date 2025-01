“El bosc tènue”, de Josep Pérez González: una magnífica relació entre l’art i la Natura

A la sala d’exposicions de la Tossa de Montbui, des del mes de novembre passat i fins a finals de gener d’aquest nou 2025, hi llueix una excepcional exposició de gravats, “El bosc tènue”, de l’artista, Josep Pérez González; una creació artística digna de tot reclam, i molt especialment de ser retinguda visualment per tractar-se d’una oportuna invitació a internar-se en l’univers de la Natura més propera de l’autor a través de la seva particular experiència visual de les diferents percepcions i impressions que li proposen uns moments puntuals del dia o de la nit.

Això és, tan bon punt com Pérez, de forma pausada i atenta, transita pel bosc, descobrint de forma seqüencial els canvis que la Natura experimenta: momentanis, fugaços, aparents i admirables, mirant o si no contemplant el paisatge a contrallum, escoltant els sons de l’aigua, així com acariciant i embriagant-se amb les aromes que desprenen les plantes; tots aquests elements naturals, al capdavall, i en paraules seves: “interactuant, aconsegueixen la meravellosa harmonització de la vida del nostre Planeta”.

Òbviament, quelcom gens comú a aquella percepció que qualsevol de nosaltres habitualment en té del paisatge, la personal visió que l’autor li dedica es converteix en una mirada atenta i transformadora que comporta una nova i inversemblant percepció de la Natura i de tots aquells components o elements que hi interactuen; quan precisament els colors, les textures i les veladures d’uns dibuixos o unes captures fotogràfiques es traslladen sobre el paper i gràcies a la confluència de diferents tècniques i procediments -gravats litogràfics, gofrats i additives- per a determinar una estampació gràfica, a través de la premsa. El resultat, una fantàstica gestació creativa que convida a descobrir els descomunals camins de la composició artística, amb tota mena d’estampacions, monotips, llibres d’artista i pantalles de llum.

Gravat litogràfic “Desoca-rel” Llums gofrats

Definitivament, el potencial de comunicació d’idees, estats i emocions experimentat per part de l’artista i la seva relació amb la Natura fa inequívoc i mereixedor de tots els elogis el currículum artístic i professional, ple d’èxits, d’un Llicenciat en Belles Arts, en l’especialitat de pintura, per la UB, que no ha parat d’ampliar la seva formació artística bo i aproximant-se a altres competències tècniques (cianotípia, calcografia, litografia i gravat) i amb una major formació en les arts del dibuix, disseny assistit per ordinador, etc., a la UPC.

L’autor al taller

Tanmateix, més enllà d’haver exercit com a professor de dibuix i catedràtic d’Ensenyament, de Secundària; si es tenen en compte els diferents episodis creatius públicament presentats, Pérez ha participat en més de cent exposicions individuals, col·lectives i fires d’art, col·laborant alhora en il·lustracions de publicacions i en la coordinació de mostres d’art. Mereixedor de nombrosos reconeixements i premiat més enllà de Casa Nostra i de l’Estat espanyol, als nostres dies el trobem treballant a l’estudi Espai Tarlatana al veí municipi penedesenc de Sant Joan de Mediona, dedicat a l’estampació de gravat, experimentant amb diferents tècniques calcogràfiques i, recentment, amb tècniques menys tòxiques com les litogràfiques-offset i additives, a més de l’edició de vídeos sobre les instal·lacions creades i exposades.