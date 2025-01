Sant Martí Sesgueioles pressuposta més de 800.000€ pel 2025

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles ha aprovat el pressupost municipal per a l’any 2025, que ascendeix a 805.994,27 €, mantenint un equilibri pressupostari amb un superàvit inicial de 0 euros.

Les principals inversions previstes que hi ha pel 2025 són una millora de camins municipals amb l’objectiu de facilitar el trànsit i la seguretat, especialment en zones rurals; la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la fàbrica per apostar per la sostenibilitat energètica i la reducció de l’impacte ambiental. Una altra de les inversions previstes és la millora de la xarxa d’abastament d’aigua per garantir el subministrament d’aigua eficient i de qualitat, i l’adaptació climàtica del pati de l’Escola Font de l’Anoia, un projecte pensat per crear un espai més confortable i adequat per als infants.

Pel que fa als números desglossats, els pressupostos contemplen 222.520 € en despeses del personal, 169.746,73 € en despeses corrents en béns i serveis, 2.200 € destinats a despeses financeres, 90.619,34 € pressupostats per transferències corrents, 2.000 € per fons de contingència. Les inversions reals són les que tenen un pressupost més elevat, enfilant-se als 418.908,20 €, i per passius financers se n’han pressupostat 0 €. La suma total dels pressupostos és doncs de 805.994,27 €.