Arriba una nova edició del concurs “Química a l’Escola”

La química, tot i ser present en tants aspectes de la vida quotidiana i empresarial, passa desapercebuda i sovint no compta amb una percepció social que li faci justícia. Tal i com van mostrar les empreses del sector en la presentació del Codi Ètic de les químiques de l’Anoia, el respecte i l’aposta per la societat i l’entorn és un aspecte que tenen molt present i “Química a l’Escola” n’és una mostra.

“Química a l’Escola” és un concurs que té per objectiu apropar i donar a conèixer el sector químic a les escoles, un certamen organitzat per les empreses químiques que conformen la sectorial UEA Química de la Unió Empresarial de l’Anoia.

Èxit de la seva primera edició

L’any 2019 es va realitzar la primera edició d’aquest concurs. S’hi van presentar 12 escoles diferents -dels municipis anoiencs de Castellolí, Òdena, Vallbona i Igualada-, participant en un total de 41 vídeos. Després de valorar aquest èxit de participació, l’organització del concurs ha decidit emprendre una nova edició d’aquest concurs als centres educatius de la comarca.

En aquest sentit, “Química a l’Escola” es basa en la realització d’un experiment o investigació relacionada amb la química a l’aula, ja sigui mitjançant materials habituals o casolans, i enregistrar-ho. No hi ha limitació de materials ni de productes, sempre i quan, es realitzi sota els criteris de seguretat pertinents.

Hi ha cinc categories, tres per primària i dues per secundària, cadascuna de les quals comptarà amb un premi de 300€ per comprar material de laboratori per l’escola.

Tots els vídeos seran revisats pels membres de la UEAQuímica que patrocinen el concurs i escolliran un guanyador per cada categoria. Les empreses són: ABC Leather, Comercial Godó, Simar, Texcur, Atlas, Apliclor, Macasa Labin, Quimser, Proquip, Leather Química i Waterologies.

Donar visibilitat i promocionar el sector químic

Des de la Unió Empresarial i des del mateix sector hi ha el convenciment que accions com aquesta permeten donar un punt de visibilitat a un sector industrial que, malauradament com tants d’altres, passen desapercebuts en el dia a dia de la ciutadania. La comarca de l’Anoia és una de les més industrials de Catalunya i amb una major diversificació, amb empreses i indústries de múltiples sectors, un gran ventall ja no només d’empreses i negocis sinó també de possibilitats laborals pels joves d’avui que seran els professionals de demà, i que coneguin tot el que es fa a l’Anoia és una necessitat que pot beneficiar a tothom.

En aquesta nova edició, el termini per enviar el vídeo és el divendres 21 de maig del 2021. Per fer-ho, s’ha de registrar la inscripció a través d’aquest formulari i enviar el vídeo a sectors@uea.cat