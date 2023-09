Arriba FirAnoia, amb xifra rècord de 282 expositors i una vintena d’activitats

La fira multisectorial FirAnoia se celebrarà avui, i durant el cap de setmana, amb la participació de 282 expositors, una vintena més que en la darrera edició. El certamen, organitzat per Fira Igualada, enguany arriba a la seva 70a edició en un molt bon estat de forma gràcies a l’interès d’empreses i visitants i amb més d’una vintena d’activitats programades per a tots els públics, que se sumen a les activitats pròpies que es duran a terme en cada un dels estands dels expositors.

Amb l’eslògan “Fira’t”, els organitzadors fan una crida al públic de l’Anoia i comarques veïnes a participar activament en una fira que ofereix de tot: des d’informació d’empreses, serveis i entitats fins a venda de vehicles, productes d’artesania o antiguitats, en una extensió de 16.000 metres quadrats d’exposició.

En els seus setanta anys d’història, FirAnoia –coneguda popularment com la “Fira de setembre”- s’ha consolidat com un gran aparador de les iniciatives i serveis del territori.

El mateix cap de setmana, Fira Igualada ha organitzat tres certàmens més: “Tasta’m. Nits a l’Escorxador” que suma maridatge de vins i música, el Mercat d’Artesania que ocuparà l’espai final del Passeig, i també el Mercat d’Antiguitats, coincidint amb l’últim diumenge de mes, que omplirà diumenge al matí el parc de l’Estació Vella. Com ja és habitual, a la plaça de Cal Font es reeditarà l’Espai Automoció, amb exposició i venda de cotxes a càrrec de diferents marques i concessionaris.

El 90% dels expositors, d’igualada i l’anoia

Pel que fa als expositors, un 90% són d’Igualada i l’Anoia, i, d’entre els que són purament comercials, destaca l’oferta d’empreses relacionades amb les energies renovables. La 70a edició de FirAnoia la inauguraran oficialment divendres 22 de setembre a les 6 de la tarda el president de Fira d’Igualada, Ivan Sánchez Enrique, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Parcerisas. Es tracta de la primera fira que s’organitza amb el nou president, Ivan Sánchez, que el mes de juliol va agafar el relleu de Magí Senserrich al capdavant de l’entitat Fira Igualada.

Més informació sobre la presentació de FirAnoia

Agenda d’activitats

DIVENDRES 22

18:00h. Classe dirigida de zumba. Espai Servisimó

Activitat cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb passos de balls llatins. Les core grafies estan basades en passos senzills i repetitius, cosa que fa que sigui mol t fàcil seguir-la.

Organitza: Gimnàs Infinit Igualada.

18:00h. PING PONG. Espai Servisimó

Vine a agafar la pala i prova aquest esport tan divertit! També s’hi farà exhibició. 18h

Organitza: Club Ping Pong Igualada.

18:00h. CROSSFIT BOX. Espai Vera

Descobreix el CrossFit i supera els reptes que et proposen!

Organitza: Box Dinàmic Xtrem.

19:30h. Concert de Gospel. Espai Servisimó

Organitza: Igualada Gospel Choir.

DISSABTE 23

10:00h. Cossfit box. Espai Vera

Descobreix el CrossFit i supera els reptes que et proposen!

Organitza: Box Dinàmic Xtrem.

10:30h. Dance & fun. Espai Servisimó

Dance & Fun oferirà un petit tast de les coreografies de la passada temporada que va presentar a diferents competicions i van obtenir diferents premis a nivell nacional i internacional.

Organitza: Dance & Fun

11:30h. Gimnàstica artística. Anoia Club Gimnàstic

Petita demostració dels gimnastes i nedadores de l’Anoia Club Gimnàstic. La secció de gimnàstica artística durà a terme una part d’un entrenament de fedrats i la secció de natació artística mostrarà com es treballa aquest esport fora de l’aigua. 11:30h

Organitza: Anoia Club Gimnàstic

17:30h. Dansa clàssica i contemporània. Espai Servisimó

Extracte Vals de Coppélia, Allegro 1 i 2 Ballet Paquita, Dansa dels Mirlitons Ballet Trencanous, entre d’altres. Variacions.

Organitza: Espai d’Arts Dansa

18:00h. PROTONS. Espai Servisimó

Espectacle itinerant recorrent els carrers de la zona firal. Protons és una explosió d’energia positiva que t’impacta amb les seves coreografies i ritmes eclèctics.

Organitza: Protons Percussió

18:00h. Punt de partida. Espai Servisimó

“Vine a jugar amb el “Punt de partida d’Igualada” al TEAM3 gegant. És un joc d’habilitat i coordinació per a totes les edats; des dels més petits fins als més grans de casa poden formar equip i competir contra el cronòmetre. En cada equip hi haurà 3 rols que s’hauran de comunicar entre ells per tal de construir l’estructura el més ràpid possible.

Organitza: Associació Punt de Partida

19:00h. Dansa de ritmes llatins. Espai Servisimó

Enguany, l’escola de Dansa del Q·arts, amb excel·lents resultats als concursos de dansa de la temporada passada porta a la Fira d’Igua-

lada un seguit de coreografies de diferents llenguatges de dansa, algunes d’elles medalles nacionals i participació en el Mundial.

Organitza: Q-Arts.

20:00h.Classe dirigida zumba

Oberta per tothom des dels més petits als més grans on ballaran i gaudiran al ritme de diferents estils musicals.

Organitza: Gimnàs Calfont Wellness.

DIUMENGE 24

12:30h. Recpció d’hereus i pubilles, animació i cercavila. Plaça de l’Ajuntament

Un acte obert a tothom que comptarà amb l’animació d’Anima’ns i una cercavila dels Gegants Petits d’Igualada i els Nanos d’Igualada amb l’entitat Dessota. L’organització convida a tots els infants que tinguin imatgeria feta a casa a participar de la cercavila.

Organitza: Fira Igualada

10:00h. Punt de partida. Espai Servisimó.

Organitza: Associació Punt de Partida.

10:00h. Escacs. Espai Servisimó

Partides ràpides de 5 minuts. 35 inscripcions. En cas de pluja es farà al vestíbul de l’Ateneu.

Organitza: Club Escacs Igualada-Ateneu.

12:30h. Aula escola de dansa. Espai Servisimó

Vine a gaudir de la dansa, el ritme, i el moviment amb L’AULA ESCOLA DE DANSA. Així començarem a celebrar junts els quaranta anys de l’escola.

Organitza: L’Aula Escola de Dansa

17:30h. Centre Gui. Espai Servisimó

Exhibició amb demostració variada d’arts marcials desenvolupant la motivació, valor, disciplina i esperit de sacrifici comportament i harmonia del cos i la ment sota la supervisió del mestre Ramón Gui Roca (8° dan i vicepresident de la federació Catalana de Taekwondo).

Organitza: Cebtre Gui.

Horaris i emplaçament de les fires

Fira multisectorial Firanoia. Al Passeig Verdaguer entre el c/Sant Magí i el c/Sant Vicenç.

Divendres de 17h a 21h; dissabte de 10h a 14:30h i de 17h a 21h i diumenge de 10h a 14.30h i de 17h a 20h.

Mercat d’Automoció. Plaça de Cal Font. Divendres de 17h a 21; dissabte de 10h a 14:30h i de 17h a 21h i diumenge de 10h a 14.30h i de 17h a 20h.

Sorteig entre els compradors: diumenge a les 20h.

Fira d’Artesania. Passeig Verdaguer des del C. St Vicenç i fins abans de la meitat del C. Lleida. Dissabte de 10 a 14.30h i de 17 a 21h; i diumenge de 10 a 14.30h i de 17 a 20h.

Mostra d’entitats. Passeig Verdaguer des final de la Fira Artesania i fins al C. Lleida

Dissabte de 10 a 14.30h i de 17 a 21h; i diumenge de 10 a 14.30h i de 17 a 20h.

Tasta’m. Nits a l’Escorxador. Recinte l’Escorxador. Divendres a les 20h i dissabte a les 20h. Venda de tiquets a www.firanoia.cat.

Mercat d’antiguitats. Parc Estació Vella. Diumenge de 9h a 14.30h.