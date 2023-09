Divendres torna FirAnoia amb participació rècord, camí de convertir-se en un Festival Multisectorial

La fira multisectorial FirAnoia se celebrarà els dies 23, 24 i 25 de setembre amb la participació de 282 expositors, una vintena més que en la darrera edició. El certamen, organitzat per Fira Igualada, enguany arriba a la seva 70ena edició en un molt bon estat de forma gràcies a l’interès d’empreses i visitants i amb més d’una vintena d’activitats programades per a tots els públics, que se sumen a les activitats pròpies que es duran a terme en cada un dels estands dels expositors.

Amb l’eslògan “Fira’t”, els organitzadors fan una crida al públic de l’Anoia i comarques veïnes a participar activament en una fira que ofereix de tot: des d’informació d’empreses, serveis i entitats fins a venda de vehicles, productes d’artesania o antiguitats, en una extensió de 16.000 metres quadrats d’exposició. En els seus setanta anys d’història, FirAnoia –coneguda popularment com la “Fira de setembre”- s’ha consolidat com un gran aparador de les iniciatives i serveis del territori.

El mateix cap de setmana, Fira Igualada ha organitzat tres certàmens més: “Tasta’m. Nits a l’Escorxador” que suma maridatge de vins i música, el Mercat d’Artesania que ocuparà l’espai final del Passeig, i també el Mercat d’Antiguitats, coincidint amb l’últim diumenge de mes, que omplirà diumenge al matí el parc de l’Estació Vella. Com ja és habitual, a la Plaça de Cal Font es reeditarà l’Espai Automoció, amb exposició i venda de cotxes a càrrec de diferents marques i concessionaris. Pel que fa als expositors, un 90% són d’Igualada i l’Anoia, i, d’entre els que són purament comercials, destaca l’oferta d’empreses relacionades amb les energies renovables.

La 70ena edició de FirAnoia l’inauguraran oficialment divendres 22 de setembre a les 18h de la tarda el president de Fira d’Igualada, Ivan Sánchez Enrique, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el president del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Parcerisas. Es tracta de la primera fira que s’organitza amb el nou president, Ivan Sánchez, que el mes de juliol va agafar el relleu de Magí Senserrich al capdavant de l’entitat Fira Igualada.

Dimarts va tenir lloc a les instal.lacions de l’Escorxador, seu de Fira d’Igualada, la presentació de FirAnoia 2023.

El nou president de l’entitat, Iván Sánchez, explicava que “l’entitat ha anat evolucionant però el producte FirAnoia, que sempre s’ha conegut també com la Fira de Setembre, s’ha mantingut. Han passat revolucions industrials i tecnològiques, i seguim aquí. Volem continuar assegurant que es mantinguin els vincles entre clients i empreses”.

Sánchez, que va agafar el càrrec fa un parell de mesos en substitució de Magí Senserrich, va exposar les tres línies estratègiques d’acció de treball que pensa portar a terme l’entitat en els propers quatre anys. “Primer, respecte FirAnoia, creiem que és un exemple d’èxit i la volem seguir mantenint, però la volem transformar, cap a convertir-la en un gran festival multisectorial, que es converteixi també en un espai de trobada”, deia Sánchez. D’alguna manera, FirAnoia recuperarà part dels seus orígens, quan era un espai no només econòmic, sinò també popular. “Un empresari valora que la seva marca estigui el millor posicionada possible, i això es pot aconseguir també arribant a més gent. Per això li volem donar una volta al concepte, fent una fira més engrescadora”.

Per al president de Fira d’Igualada el certamen multisectorial “creix, però no el suficient. Volem aconseguir que cap empresari de l’Anoia es qüestioni ser present a FirAnoia. Aquest és l’objectiu”.

La segona línia estratègica són les fires professionals. “Ja estem treballant amb organismes i empreses, identificant les seves necessitats, i intentarem donar respostes. Estem treballant en aquesta línia”.

La tercera pota estratètica és en relació a les fires més tradicionals, com les d’antiguitats, artesania o Reis. “Cal fer-les millor, per a que vinguin més visitants i expositors”.

Ivan Sánchez creu que “l’objectiu és que l’empresari identifiqui el valor del seu producte en ser present a la fira, estant molt a prop de l’usuari final. Avui la tecnologia és molt important i moltes gestions es fan per internet, però també ho és la relació humana. L’usuari ha de tenir el “top of mind”, és a dir, consolidar la marca de l’expositor en el visitant, en el client. La major part dels expositors repeteixen, i això ja és molt positiu”.

Per la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, exposava que “Fira d’Igualada ha sabut transformar-se, en funció de les necessitats de les empreses. Per a l’Ajuntament sou una eina de treball eficaç. Treballem amb molts pilars, però un d’ells és la relació amb les entitats, i sempre ens tindreu al vostre costat per acompanyar als sectors i impulsar noves iniciatives”.