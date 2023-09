Doble proposta de Teatre Nu: un assaig obert i un espectacle per adults

Teatre Nu ofereix per aquest cap de setmana la possibilitat d’assistir a l’assaig obert de l’obra L’origen de les espècies el divendres i el diumenge a l’espectacle Proyecto Don Juan o la seducción del siervo.

L’origen de les espècies és una proposta original i diferent que parla sobre l’aïllament i el futur que ens espera de la companyia resident vinguda de València “Teatro a destajo”. A finals del segle XXI, l’Enric, o com ell es fa dir, TheRicken, viu tancat al seu apartament. L’únic contacte que té amb el món exterior és a través de la xarxa. A l’altre costat de la paret, l’Hèctor passa els dies sota un règim estricte d’aïllament entrenant cos i ment, seguint uns valors propis d’una societat anterior. Una obertura a la paret que separa els seus dos mons, els obligarà a enfrontar-se a allò que menys esperen: l’altre.

Proyecto Don Juan o la seducción del siervo és una producció de la companyia Industria Produccions que condueix a l’espectador a descobrir nous models de masculinitat. A la nit dels difunts, Catalinón, criat de Don Joan, s’acosta a la tomba del seu amo per compartir amb els presents les aventures que van viure anys enrere. Don Juan s’aixeca, conversen i es posen al dia. Catalinón li explica com està el món, i per fer-li entendre que els temps han canviat, reviuen alguna de les seves aventures passades. Don Juan i Catalinón reflexionen per entendre els canvis que la societat ha fet durant tots aquests anys en matèria de gènere i de moltes altres coses i contra què o contra qui han de lluitar actualment.

L’assaig obert de L’origen de les espècies és divendres 22 a les vuit del vespre i Proyecto Don Juan o la seducción del siervo és diumenge 24 a les sis de la tarda. L’entrada a l’assaig és gratuïta i el preu de l’entrada de Proyecto Don Juan o la seducción del siervo és de 14€ però si es participa a les dues propostes, l’espectacle de diumenge té un cost de 7€.