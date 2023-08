Argençola, Els Prats de Rei i Santa Maria de Miralles també estan de Festa Major

El cap de setmana anterior i posterior a la Mare de Déu d’Agost son dates de Festa Major a molts pobles de Catalunya, també de l’Anoia. A més de Bellprat i Capellades, també és Festa Major a Argençola, Els Prats de Rei i Santa Maria de Miralles.

ARGENÇOLA

La Festa Major d’Argençola és aquest cap de setmana, coincidint amb les llàgrimes de Sant Llorenç. Aquest any es podrà gaudir d’una festa ben grossa plena d’activitats i iniciatives per a tots els públics!

DIVENDRES

20:30h · Pregó d’Inici de Festa Major

21:30h · Sopar popular pel jovent (4€ plat de fideuà)

23:00h · Correcarrers

A partir de les 00:30h · IniConcerts amb Senyor Oca i Bredda. Després, nit de DJs fins a la matinada.

DISSABTE

11:00h-14:00h · Inflables d’aigua per als més menuts (Anima’ns).

18:00h-20:00h · Argençola Cup – Torneig de Futbol.

18.00h · Grup de teatre infantil amb l’actuació de Les Mandarinetes. Seguidament xocolatada.

21:30h · Botifarrada popular.

23:00h · Concert amb l’orquestra Zamba Show.

DIUMENGE

10:30h · Presentació del llibre ‘Els Bandolers i les monedes d’or’. Amb Anna Marsal Riera i Elisabet Serra Vendrell, l’autora i la il·lustradora del llibre.

Contacontes i taller per conèixer aquesta història dels bandolers del municipi: ‘La Llegenda d’Onofre d’Argençola i Miquel de Calders’. Amb sorpresa final per a tots els infants que hi participin. Inscripció prèvia a la web de l’Ajuntament: Inscripcions aquí

12:00h · Missa de Festa Major.

18:30h · Tarda del chill amb: Marina Freixas, Rocket Power Trio i Pascual i els desnatats.

21:00h · Sopar de tapes.

ELS PRATS DE REI

Prats de Rei celebra amb il·lusió la Festa Major d’estiu des del dissabte 12 fins el dimecres 16 d’agost. El primer acte, però, se celebra avui divendres des de les 20h fins a les 04:00h de la matinada amb el Correplaces a càrrec de Les Vàndals.

DISSABTE 12

18h. Cercavila amb geganters i grallers Prats de Rei i Calaf

19:30h. Pregó de Festa Major

22h. Escala en Hi-Fi 2023

0h a 5h.Dj Campestres, Dj Loocee ø, Dj Drawer.

DIUMENGE 13

19h a 20:30h. Concurs de llançaments. Tir amb arc, xutòmetre futbol, xutòmetre, handbol i bitlles catalanes

De 22h a 0h. “Busca Prats”. Joc més enllà de l’orientació per a tothom

DILLUNS 14

De 18h a 21h. King’s League

Campionat de futbol sala

23:30h a 1h. Concert de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic

1h a 2:30h. Karaokes Band

De 2:30h a 4h. DJ Ceba

DIMARTS 15

12h. Missa solemne Mare de Déu Assumpta al cel

13h. Sardanes amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt

De 12h a 14h. Vermut a

càrrec del Fornet Vermell

17h. Rés del rosari

De 18h a 20h. Exposició de fotografi es i alliberament de rapinyaires al seu hàbitat natural. Coneix els estudis d’ornitologia que es fan als Prats de Rei. A càrrec de Ecoprocat

20h a 22h. Ball a càrrec del grup Quintet Voralmar

DIMECRES 16

De 10 a 13h. Jocs intergeneracionals de Festa i fusta

12h. Missa al santuari de la

Mare de Déu del Portal

De 12h a 14h. Servei de bar

a càrrec del Fornet Vermell

De 18h a 19:30H. Conta-contes amb Mònica Torra

21h. Botifarrada Popular

De 22:30 a 0h Espectacle de

Lo Pau de Ponts. Espectacle d’humor amb cançons versionades i cançó de gresca.

SANTA MARIA DE MIRALLES

Santa Maria de Miralles celebra durant quatre intensos dies la seva Festa Major. No t’ho perdis!

DISSABTE 12

22:00h. 22ª Caminada Popular. Durada aprox. 2h 30min.

DIUMENGE 13

11:30h. Activitats per la mainada. Setenes “Olimpíades Cientificomirallen­ques”.

21:00h. Botifarrada popular

23:00h. Concert “Tramólicos”

00:45h. DJ Alex

DILLUNS 14

15:30h. Tirada de bitlles

Competició catalana.

21:00h. Sopar de Germanor. Paella mixta i amanida. Cava per brindar i de postres, gelat. Amb cafè i copa.

23:00h. Una estona d’humor amb David Sas.

00:00h. Ball de Festa Major amb Vives Vues Band.

DIMARTS 15

13:00h. Missa Solemne

Oferta per Mossèn Pep Aguilar amb acompanyaments musicals de Duet Pia Veu.

14:00h. Vermut + Veus de la Vall de la riera de Carme. Narració coral hi ha les veus de molts veïns de Mi ralles, Carme i Orpí. On ens expliquen i comparteixen moltes de les seves vivències.