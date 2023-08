“Ser alcalde significa ser responsable que tothom del poble estigui bé i que no li falti res”

El Martí Gual és l’alcalde de Bellprat, i un dels més joves de la comarca. Té 25 anys i és tècnic mecànic industrial. És conegut per tots els veïns i veïnes i entre tots el van animar per fer el pas i presentar-se com a alcalde. El Martí s’estima molt Bellprat i tot el que representa. Parlem amb ell amb motiu de la Festa Major i el seu paper com a batlle de Bellprat.

Com va començar a interessar-te la política?

És senzill. En un poble petit, amb pocs habitants, la feina s’ha de fer entre tots i, tot i no tenir un càrrec, fas el que pots pel teu poble. Jo ajudava amb moltes coses i l’anterior alcalde, el Carles, ho volia deixar i em va animar a presentar la meva candidatura. Tots els veïns ho van veure bé i ara jo soc l’alcalde i ell és el segon regidor.

Com has viscut tot el període d’eleccions?

En un poble petit és molt diferent que en una ciutat gran. No es fa una campanya ni actes de gran magnitud. Ens coneixem tots i no calen presentacions.

Com serà el govern que t’acompanyarà?

És el mateix govern tret d’una persona que ha plegat. En primer lloc, hi ha l’alcalde, després el Pep Solvet i el Carles Pol, que tots dos porten al govern des de 2007. Entre tots farem el que puguem per Bellprat.

Quins són els teus principals objectius com a alcalde?

En primer lloc, treballem per millorar les telecomunicacions. Des que vaig entrar he estat movent fils amb la Generalitat i la Diputació per aconseguir que la fibra òptica arribi a Bellprat. Confio que serà un gran pas per al poble i ajudarà a fer que vinguin nous habitants.

Què és per a tu ser alcalde?

Responsabilitat. Em sento responsable que tot el poble o tota la gent que hi viu o que hi passa o hi passa temps estigui bé, puguem viure tranquils i que no ens falti de res.

Bellprat

Quin canvi necessita urgentment Bellprat?

Primer de tot, el tema de la fibra que comentava anteriorment. Un altre tema important és l’aigua per poder fer un desplegament de xarxa per al rec d’horts i jardins.

Com són els habitants de Bellprat?

Hi ha famílies i parelles que han volgut venir a Bellprat fugint de les grans ciutats. Els habitants de Bellprat vivim tranquils lluny dels preus caríssims dels habitatges, el soroll, la contaminació… Les persones que vivim a Bellprat vivim feliços.

Bellprat té cases de lloguer o en venda per a nous habitants?

Sí, ara mateix hi ha una casa a la venda. De fet, des de l’Ajuntament es va crear una borsa de cases de lloguer o de compra. Les persones interessades truquen a l’Ajuntament i nosaltres els facilitem la llista de les cases que estan dins la borsa. Amb aquesta iniciativa han vingut ja dues famílies més. Bellprat va creixent, i si aconseguim fibra segur que molta més gent s’anima a viure perquè molts fan teletreball.

Aproximadament, quants habitants té Bellprat?

Ara mateix al poble (dins del nucli) hi vivim 20 persones, i en les masies del voltant unes 30. També tenim cases que són segones residències i amb aquests podem sumar uns 150 habitants.

Festa Major 2023

Com serà la Festa Major d’enguany?

Celebrarem la Festa Major divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13. Aquest any farem els actes de sempre i d’altres que són nous. Esperem que vinguin molts veïns a celebrar-la amb nosaltres.

Quins concerts tindrem?

Començarem la Festa divendres amb l’actuació del cantautor Raúl Pulido, que viu a Bellprat fa un any. Tenir un artista al poble és un privilegi i tenim moltes ganes del seu concert de rumba. També (divendres) viurem el concert del grup de versions B-BACK i a continuació, del grup igualadí Xillona.

Repetiu el sopar popular, oi?

Sí! Divendres! L’any passat vam ser 170 persones, esperem ser els mateixos o més!

I per dissabte a la nit?

Dissabte a la nit tindrem el ball de Festa Major amb DISCO 54. Hi haurà els tradicionals balls del ram i fanalet. Durant el ball, farem sortejos entre els assistents. A la matinada hi haurà botifarrada per a tothom i discomòbil.

I com a novetats?

Hem preparat un concurs de paella per grups! A tothom de Bellprat li agrada fer palles, i fem un concurs de paelles a veure qui la fa més bona. També hem preparat un campionat de Rummikub. A escala cultural, en Joan Valentí ens representarà l’obra La Maleta i en finalitzar hi haurà xocolatada per a tothom. I per als esportistes, partit de futbol 7. Per als menuts, també tenim com a novetat “Jocs Gegants” amb Quiralia.

Qui és l’autora del cartell de Festa Major?

Enguany vam preparar un concurs de cartells i la guanyadora ha estat l’Anna Nicolàs. Es tracta d’un dibuix de Bellprat vist des de la carretera de la Llacuna pintat amb aquarel·la. Es van presentar quatre participants.