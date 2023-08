Comença la Festa Major de Capellades

Primer la Prèvia i seguidament ja la Festa Major de Capellades. Gairebé 60 actes per gaudir de propostes tan variades i per a totes les edats. Es pot consultar la programació a la web municipal capellades.cat

La festa ja va començar ahir dijous amb l’Asado, que va acabar amb el concert de la Martina Sampé.

DIVENDRES 11

A les 18.30 començarà el Capvespre d’Art que organitzen El Taller, la Societat La Lliga i l’Ajuntament, al pati de La Lliga. És una mostra que recull el talent capelladí de les persones que volen exhibir els seus treballs en pintura, escultura, fotografia…

A les 8 del vespre la FMP popular proposa una sessió de DJ amb Gal·la Gal·làctica a la plaça de la Bassa.

I a les 10 del vespre els Dimonis de Capellades donaran vida al Correfoc infantil que sortirà de la plaça Catalunya i acabarà a la plaça de la Bassa.

DISSABTE 12

A les 12.30 s’inaugurarà al Museu Molí Paperer una exposició amb obres del Fons d’Art del mateix museu. Es podrà visitar al Mirador.

Per la tarda, a les 6, sortirà de la plaça Verdaguer una bicicletada popular, que farà una ruta circular.

Seguidament, a les 7 i al pati de La Lliga, s’obrirà l’Escenari Jove de la Festa Major. Aquesta és una proposta novedosa que arriba de la mà de l’àrea de joventut per donar impuls al talent jove capelladí. L’organització és conjunta amb La Lliga, que garanteix un concert més endavant per al millor intèrpret.

Per al vespre 3 propostes. Una es farà a la plaça de la Bassa, a partir de les 23.30, on la FMP obre una sessió warm up DJ amb concerts amb la Tesa, Intersow i el DJ Trapella. Les altres dues a la plaça Catalunya. Primer, el Sopar i Bingo Popular de les entitats, organitzat pel CF Capellades, el CFS Capellades, l’Hoquei Capellades i els Gegants. Primer cal comprar els tiquets per al sopar (es pot fer anticipat a Papereria Castells o bé el mateix dia, a la plaça), que serà pa amb tomàquet amb botifarra i cansalada, una beguda i un cartonet per al bingo, per 13 euros. També es pot anar directament al bingo que es farà després de sopar. La segona proposta la disco mòbil de les entitats que tancarà la nit amb música per a tothom qui tingui ganes de ballar.

DIUMENGE 13

Comença amb el vermut que organitza La Lliga amb el grup Corneta Riallera, a les 12 del migdia.

Seguidament, 12.15h, els Amics de l’Orgue de Capellades proposen un concert a l’església amb la reconeguda organista i professora d’orgue i piano a l’Escolania de Montserrat, Mercè Sanchís.

Per la tarda la proposta és de Capellades Comerç: una xocolatada popular i una tarda de jocs amb La Xarranca, a partir de les 6 a la plaça Sant Miquel.

A la mateixa hora, però a la plaça de la Bassa, la FMP comença una Cursa popular d’orientació. L’objectiu serà buscar diferents fites per Capellades, amb l’ajuda d’un mapa i algunes sorpreses.

Encara a la plaça de la Bassa la FMP farà a les els 20h el concert amb la Sidral Brass Band.

Encara amb música però als jardins del Capelló, hi haurà els Clàssics de Festa Major amb el Duo Cassadó. Aquesta prestigiosa formació està integrada pel violoncel·lista valencià Damián Martínez i per la pianista canària Marta Moll. L’entrada s’ha de comprar a entrapolis.com Si veniu una hora abans del concert us convidarem a una copa de cava, gentilesa de NEAN Restaurant.

DILLUNS 14

Comença amb la inauguració a Les Voltes de Casa Bas de l’exposició de Festa Major. “Pinzellades del Correfoc”, de Dolors Quesada. Són una sèrie de llenços de gran format que, amb un traç enèrgic i decidit i amb molta intenció ens expliquen diferents instants d’una festa que ens defineix com a poble.

A la 1, als jardins de Casa Bas, concert vermut amb The Suitcase Brothers, un dinàmic duo de country-blues format pels dos germans Pere Puertas a la guitarra i veu i en Víctor Puertas a l’harmònica, piano i veu.

Per la tarda, de 18.30 a 20h, la plaça Catalunya acollirà una tarda de circ i malabars amb la Cia Lazuz.

I a les 21.45 començarà a la plaça Verdaguer el pregó de Festa Major que enguany serà a càrrec de Dimonis de Capellades, l’entitat que compleix 40 anys. D’aquí sortirà un correfoc que tindrà la peculiaritat de fer el recorregut del revés: plaça Verdaguer, pl. Sant Jaume, Canaleta, Pilar, Passeig, Garbí i carrer Major fins tornar a la plaça Verdaguer.

A mitja nit als jardins del Capelló, a la porxada, hi haurà el concert amb Marco Mezquida Trio, que presentarà el seu disc titulat amb el mateix nom.

Mentrestant a la plaça de la Bassa la FMP té una Nit de DJ’s amb Ferran Manlleu i els PD’s Locals.

DIMARTS 15. DIA FORT

Començarem a les 9 del matí amb el toc de matinada dels Grallers i Tabals de Capellades pels carrers de la vila. Seguirem amb un esmorzar de forquilla organitzat per Capellades Comerç a la plaça Àngel Guimerà.

L’ofici solemne de Festa Major comença a les 11.15 a l’església de Santa Maria amb el ball dels Gegants, Gegantets, Esbart Dansot i Falcons. Quan acaba l’ofici comença la cercavila cap a la Font Cuitora on hi haurà el Matí de Cultura Popular, animat pel grup de folk Sorguem i seguidament actuacions amb les colles de Capellades que arribaran amb cercavila amb la Banda de l’Escola de Música de Capellades.

A les 6 començarà a la plaça Verdaguer la tarda familiar amb l’espectacle de circ “Shake, shake, shake” de la cia. Paky Paya. Tindrem circ aeri, humor i sorpresa a ritme de música disco.

A la mateixa hora hi haurà el Tastet de Ratafies de Festa Major organitzat per Jaç roig Cooperativa i la Bodega Torres. Les 3 millors ratafies tindran premi!

També a les 6 hi haurà al Camp Municipal d’Esports el partit de Festa Major entre el CF Capellades i el CF Llorenç.

Una hora més tard, a les 7 i a la plaça Catalunya, ballada de sardanes amb la Cobla Sant Jordi i mitja hora després, Escalabirres organitzat per la FMP. L’activitat consistirà en apilar caixes de cervesa i anar-hi pujant a sobre…

La nit començarà en un espai mai utilitzat fins ara per la festa major: el pati interior d’un bloc de la plaça d’Espanya. Allà a les 10 de la nit es projectarà la pel·lícula “Lightyear”.

A la mateixa hora l’església de Santa Maria acollirà el concert del Pol Batlle amb la Rita Payés, “Salt mortal” i la Piscina Blava, el concert i ball amb Los Visacos i la Banda del Drac a la Piscina. L’entrada es pot comprar anticipada a entrapolis.com

La Nit Jove amb concerts de CEAXE + DJBAT+ DJ Animal Show, comença a les 23.30 a la plaça Catalunya.

DIMECRES 16: FESTA LOCAL

Començarà amb activitats d’aigua a la Piscina Blava a les 11 del matí amb entrada lliure i a les 12, un vermut capelladí amb la Neus Bartrolí. És una d’aquelles persones de Capellades que ha treballat molt de manera molt discreta i amb les idees molt clares.

A les 13.30 hi ha un dels clàssics de cada any: el dinar popular Cuinem la Bassa, que proposa la FMP a la plaça de la Bassa.

Per la tarda, a les 6 farem el Taller de Prehistòria a l’Abric Romaní —també amb reserva prèvia a entrapolis— i la tarda familiar amb l’espectacle de la Cia. Jam, a les 6 a la plaça Sant Miquel.

A les 8 La Lliga proposa un nou Concert de capvespre Tribut a Sthépane Grappell amb Ella Bastida, Joan Chamorro i Josep Traver.

A les 21.30 comença a la plaça Catalunya el Sopar de les Barraques de les entitats.

Seguidament comença la música amb el concert tribut a ABBA The New Experience, el concert amb el grup de versions La Banda del Coche Rojo, Maambo! Tropical Party amb EJ Sergi Shine &Marco Sonoro i per acabar batucada amb Estridents Percusió fins la plaça Xica amb l’esmorzar de forner a Ca l’Angelillo.

DIJOUS 17

A les 12.30 es farà el concert vermut de la Big Band de l’Escola de Música a la Font Cuitora on també es fa l’Arrossada, amb Paelles Papitu, a les 14h. El preu del tiquet són 8 euros per ració que es pot comprar anticipadament a Entrapolis.

Per la tarda, a les 6 a la plaça Sant Miquel, espectacle i concert familiar amb Peti qui peti de la Cia. Ambauka, a la plaça Sant Miquel.

No pot faltar el Cercatasques de la FM, amb la seva Xaranga animada. La venda de tiquets es farà el mateix dia a les 18.30 a la plaça Verdaguer.

Mitja hora més tard, ala Font cuitora, Havaneres i cremat amb Son de l’Havana, un quartet amb molt anys d’experiència que ofereix un repertori variat i d’extraordinària qualitat, ple de nous matisos, fusió en ritmes i harmonies.

Per la nit acabarà la Festa Major amb l’obra “Cunyades” que es farà a les 10 a la Piscina Blava. Les entrades es poden comprar a entrapolis.com

Finalment, a les 23.45h petardada final de Festa Major per acomiadar tots aquests dies de festa grossa.