Aquest Nadal, regala sentir, art i una experiència única a ‘L’Atelier dels Sentits’ alhora que fas mecenatge artístic local

L’Atelier dels Sentits, és el taller de l’artista igualadina Sílvia Guillén, un espai on l’art, l’harmonia i el cos connecten en un mateix instant. La ceràmica és la protagonista d’aquest taller que pretén ser molt més que un estudi artístic, i és que a través de creacions úniques i personals sentirem l’art. A més la Sílvia Guillén ofereix experiències úniques, divertides i transformadores que uneixen l’art amb el nostre interior proporcionant una sensació de plenitud i benestar immensa.

Guillén, qui es defineix com ‘una artista de la ceràmica i de les experiències per a sentir’ va tornar a connectar amb la seva creativitat i feminitat en el seu estat més pur. Segons Sílvia, necessitem SER i SENTIR i ens convida a ‘deixar-nos emportar’ per les experiències que ofereix. Les seves obres són completament fetes a mà sense cap procés mecànic; d’aquesta manera aconsegueix ‘una connexió total amb el cos-terra-cor.

Totes aquestes sensacions i experiències, la Sílvia Guillén en les apropa per a que nosaltres també poguem ser-ne els protagonistes d’aquestes vivències.

Experiències per SENTIR – (SE)

L’Atelier dels Sentits ofereix diversos formats d’experiències per a Sentir a través del cos, el moviment i l’art. Des del ‘whorkshop’ de ceràmica, una experiència molt cuidada, fins a les experiències exclusives de teambuilding i artteràpia que no trobareu en cap altre lloc perquè són part d’un llarg procés personal d’apoderament, autoconeixement, reconnexió amb la creativitat, la bellesa…

Un regal de Nadal diferent

La Sílvia Guillén us proposa per aquest Nadal un regal únic i una experiència exclusiva. El ‘Workshop ceràmica amb cheese & wine Especial Nadal + Mecenatge’, es tracta d’uns vals regal per assistir a un taller on podràs fer les teves pròpies peces de ceràmica a més de gaudir d’una exquisida tapa de formatge i vi, alhora que a més a més estàs donant suport al projecte artístic que està ara mateix desenvolupant.

Amb aquest regal, que també pots fer-te a tu mateix/a, aconseguiràs una connexió totalment amb tu i els teus Sentits a través de la Terra i la ceràmica. Com a artista, Sílvia Guillén, posa al teu abast tot el seu acompanyament, detalls i espai amb una energia molt bonica per fer que la teva experiència sigui especial, íntima i molt connectada.

A més, te’n duràs peces professionals fetes per tu per decorar els teus aperitius o la teva casa amb un toc exclusiu de ceràmica de màxima qualitat.

I a banda de realitzar un regal que millorarà el teu benestar o de la persona que tindrà la fortuna de rebre’l, també estàs contribuint amb el somni de la Sílvia Guillén, i pugui desenvolupar el seu projecte artístic.

Si vols deixar-te emportar per la màgia de la ceràmica i connectar amb els teus sentits, visita i viu una experiència única de la mà de Sílvia Guillén a l’Atelier dels Sentits. No t’ho pensis més i regala o apuntat ja al ‘Workshop ceràmica + cheese & wine Especial Nadal + Mecentage’.

La podeu seguir també al seu Instagram @latelierdelssentits. I saber més sobre la seva obra i experiències a la seva pàgina web.

