“Animem a tothom a ser al Consell per la República, la seva força serà la que els ciutadans vulguem donar-li”

Entrevista als membres del Consell Local d’Igualada per la República

Quan es crea el Consell per la República i per què?

El 8 de març del 2018 es va fer la primera presentació en públic, per dotar a Catalunya d’una Institució que treballi per aconseguir una República catalana, davant dels impediments i limitacions que té l’acció de la Generalitat de Catalunya imposats per l’Estat Espanyol.

Quina funció té, quins són els objectius?

El Consell és una institució que es crea seguint el mandat del Parlament de Catalunya. El seu objectiu és defensar i implementar el resultat que surt del referèndum de l’1 d’Octubre del 2017, favorable a la independència.

Com es voten els seus membres?

A finals d’octubre del 2021 es va realitzar la votació de l’Assemblea de Representants del Consell per la República, que és l’òrgan que representa als ciutadans que en formen part. Aquesta Assemblea s’organitza per vegueries. En el cas de l’Anoia estem en la vegueria del Penedès i es van escollir tres membres integrants de l’Assemblea.

La vocació del Consell és fomentar al màxim la participació ciutadana, implementant el vot digital.

Els membres escollits de l’Assemblea trien el seu President i aquest anomena el Consell de Govern.

Quina feina es fa en les assemblees?

En realitat es treballa des dels Consells Locals que són òrgans de proximitat. Es vol que el poder i les iniciatives sorgeixin de “baix a dalt” i es busca la complicitat de la societat civil, entitats i partits polítics amb les accions promogudes des del Consell per la República.

Com s’articula amb les institucions com la Generalitat, el Parlament, la Diputació o les administracions públiques en general?

Com dèiem abans, el Consell és una institució que no està sota el marc legislatiu de l’Estat Espanyol, de fet té la seva seu a la Casa de la República a Waterloo. Aquesta peculiaritat fa que la relació amb la Generalitat i altres administracions no sigui possible mitjançant els canals “convencionals”.

El Consell ha nascut per poder desenvolupar iniciatives que des del marc legal existent a Catalunya no és possible dur a terme. A títol d’exemple: la presència internacional (s’ha creat una xarxa d’oficines diplomàtiques arreu del món), exercir el dret a l’autodeterminació, creació d’una Identitat Digital per cada inscrit en el registre ciutadà del Consell,…

No es tracta de substituir cap institució existent.

Per què hi ha polítics reticents al Consell?

Aquesta seria una pregunta per als que així s’han manifestat.

És una obvietat dir que els polítics que no volen assolir la independència de Catalunya, en són reticents…

Per als polítics que n’estan a favor, el Consell només és una eina addicional creada al marge de l’estructura de partits polítics, que vol ser transversal i plural. Tothom que tingui com objectiu que Catalunya esdevingui una República no ha de tenir cap reticència cap el Consell, és més, hem de lluitar per donar-li contingut i més capacitat d’acció.

Es van fer eleccions al Consell per Vegueries, però el representat de la nostra al Penedès no es deixa veure gaire. Quines són les seves obligacions?

Tenim tres representats a l’Assemblea per la vegueria del Penedès: Mireia Juanola, Rosa Maria Quintana i Toni Albà. Val a dir, que el passat 7 de juny van ser en l’assemblea ciutadana que vam organitzar al Museu de la Pell. També és previst que hi repeteixin en la que organitzarem els propers mesos.

Tenen dues obligacions principals:

– representar la ciutadania que integra el Consell i que els ha votat per la seva vegueria

– impulsar la participació política d’aquesta ciutadania.

Com es vehiculen les propostes i iniciatives comarcals cap al Consell?

Com dèiem fa un moment els nostres representants tenen l’obligació de fomentar la participació ciutadana i és a través seu, que el Consell Local ha de fer arribar aquestes propostes al Consell. La clau d’èxit d’aquest és que sigui capaç d’escoltar i aglutinar les iniciatives que surtin de la ciutadania.

Un dels vicis que trobem en el sistema d’institucions tradicionals és un excessiu sistema de poder que va de dalt cap a baix, mentre que un dels valors fundacionals del Consell és el principi de “radicalitat democràtica”, entès com el poder de la ciutadania per influir en la presa de decisions de les institucions

D’on s’obtenen els recursos per funcionar?

Els ingressos provenen bàsicament de tres fons:

– Aportacions regulars dels inscrits en el Consell (Registre Ciutadà).

– Rendiments de les activitats dutes a terme pels diferents òrgans del Consell.

– Donatius de tercers.

Què s’ha de fer per afiliar-se?

Una cosa tan senzilla com inscriure’s al Registre Ciutadà. A la web del Consell per la República www.consellrepublica.cat hi podeu trobar l’accés per fer-se’n membre. Des d’aquí volem animar a tothom que ho faci. La força del Consell serà la que els ciutadans que aspirem a esdevenir una República, vulguem donar-li. 