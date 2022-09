Quimser: 4 generacions oferint serveis i productes químics per a la indústria del cuir, des de l’Anoia al món

L’empresa, creada l’any 1966 i de caràcter familiar, segueix el llegat del seu fundador. Des de fa anys, segueix el camí cap a una consciència empresarial sostenible, ecològica i mediambientalment responsable.

L’any 1966, Salvador Esquerra Romeu va fundar l’empresa Quimser, seguint la tradició del seu pare, Salvador Esquerra Cuadrada que era tècnic en adoberies, de donar servei a la indústria del cuir. Abans d’aquesta data ja havia desenvolupat activitat comercial amb altres empreses químiques del sector. La societat anònima familiar Quimser SA, constituïda el 1984, desenvolupa, fabrica i comercia productes per a les adoberies i acabats del cuir.

Una ferma aposta per la sostenibilitat i l’ecologia

El cuir és un subproducte de la cadena alimentària des de temps prehistòrics; i és un dels productes més característics de la comarca. El cuir és sinònim d’economia circular i sostenibilitat, doncs la fabricació de la pell és una forma de reciclar aquest residu, convertint-lo en un nou producte. De fet, aquesta aposta per la sostenibilitat és el que motiva en l’actualitat la millora contínua de la qualitat, l’automatizació de les instal·lacions i el desenvolupament de productes més ecològics d’aquesta empresa. Els anys 2020 i 2021 realitzaren inversions molt importants en la producció i automatització. “Aquest 2022 es realitzaran inversions rècord, com un nou reactor, l’automatització i informatització de la producció, l’aposta per noves aplicacions informàtiques, la dotació de nous aparells per al laboratori de control de la qualitat, i la instal·lació de plaques solars entre d’altres”, afirma Salvador Esquerra. Quimser continua apostant també per la millora de la qualitat i els seus processos d’acord amb els sistemes de gestió de la qualitat i mediambientals implantats i certificats ISO9001 i ISO14001.

Des de fa molts anys, Quimser té inquietuds relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat. Com a exemple, ha implantant els ODS a la seva empresa i també ha participat al programa UEA d’Economia Circular. Per a Salvador Esquerra, el fet de participar en programes i accions com aquestes fa que “Quimser adquireixi noves perspectives i iniciï també nous projectes”.

Una empresa amb visió internacional

L’exportació ocupa un pes molt rellevant a Quimser. L’any 2021 varen exportar productes a 25 països: “Exportem més de dues terceres parts dels nostres productes arreu del món, des d’aquí, l’Anoia”, exposa Salvador Esquerra, director comercial de Quimser.

De fet, des de Quimser, no només subministren productes de qualitat per als seus clients, sinó que també proporcionen el suport tècnic necessari per seleccionar i aplicar els productes que millor s’adaptin als seus processos productius i a les exigències de qualitat i disseny dels seus articles finals. “Tot el nostre equip està preparat per a fer-hi front, i això fa que estiguem presents en quatre continents”, conclou Salvador Esquerra.