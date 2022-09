En marxa el concurs de moda sostenible Rec.0/080 Barcelona Fashion

El 080 Barcelona Fashion i el festival Rec.0 inicien la 7a edició del Rec.0/080 Barcelona Fashion, un concurs per promoure la moda sostenible i trobar les millors propostes de moda de proximitat i sostenible en un entorn de marques emergents. El premi consisteix en un espai de comercialització i promoció al nou espai 080 Barcelona Fashion al REC.0. Quatre marques podran ser premiades.

L’objectiu és promoure el talent creatiu en un marc de sostenibilitat. Per això es compta amb un jurat format per Marta Coca, directora del 080 Barcelona Fashion, Marina Iglesias cofundadora de Recstores, Charo Mora, especialista en cultura de moda, María Perez-Hickman, presidenta de Moda Sostenible Barcelona, Sebastián Pons, dissenyador de la marca Muchache i director de projectes de final de carrera a l’escola de disseny IED Barcelona i Laia Roca, dissenyadora de la marca Who Bcn. Es tindran en compte criteris com la sostenibilitat i circularitat, la producció local, la responsabilitat en l’entorn social, econòmic i territorial i la perspectiva de gènere.

La convocatòria estarà oberta fins al 6 d’octubre. El festival Rec.0 tornarà a celebrar-se del 9 al 12 de novembre.