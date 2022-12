Alerten de la necessitat d’impulsar la infermera escolar als centres educatius

Impulsar la figura de la infermeria escolar i reforçar la col·laboració entre salut i les escoles han estat les principals reivindicacions de la Jornada Eduquem + Salut, una trobada entre professionals de l’àmbit de la salut i de l’educació de l’Anoia. La jornada, que es va fer dijous 1 de desembre al Centre Cívic Nord d’Igualada, ha estat impulsada pel CAP Igualada Nord i organitzada conjuntament amb el Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ), l’ICS Catalunya Central, el Servei de Salut Pública del Departament de Salut, el Departament d’Educació i l’Ajuntament.

Una quinzena de ponents han participat en les diferents taules rodones i conferències, que han servit per posar sobre la taula el treball conjunt de salut i educació i el coneixement que en tenen les associacions de famílies d’alumnes. Aurora Garriga, directora del CAP Igualada Nord, reafirma la necessitat de crear aquest espai de trobada entre professionals dels àmbits de la salut i l’educació i apunta que “cal continuïtat per treballar en aquesta visió de salut compartida amb escoles, famílies i ciutadania”. A més, afegeix Garriga, “treballem conjuntament en línies estratègiques com l’empoderament dels infants perquè siguin adults responsables amb la seva salut”. Segons Eva Martínez, llevadora i coordinadora de l’ASSIR Anoia, el més enriquidor de la jornada és que és un espai on es comparteixen experiències amb professionals de l’ensenyament. “És una jornada enriquidora per potenciar el treball conjunt entre sanitat i educació amb l’objectiu de promocionar la salut de l’alumnat”.

La primera taula rodona ha estat per fer balanç dels 18 anys de la posada en marxa del Programa Salut i Escola a l’Anoia, i ha servit, sobretot, per presentar altres programes i projectes que s’implantaran i s’avaluaran en el proper curs en diversos àmbits, que engloben la prevenció i la promoció de la salut: la infermera Fanni Vich (ICS) ha parlat de l’àmbit de la nutrició, per prevenir el sobrepès i la obesitat infantil; sobre com millorar la salut emocional dels infants n’ha parlat la infermera Marta Montero (ICS); també s’han presentat projectes per millorar la comunicació amb els joves, desenvolupant noves eines de comunicació adequades a aquest públic, a càrrec de la doctora en infermeria Glòria Saüch (ICS); la llevadora Eva Martínez (ICS) ha explicat com promoure l’equitat menstrual, acostant formes de viure el cicle menstrual d’una manera més sostenible, tant a nivell mediambiental com econòmic; i la integradora social Alicia Martínez (CSA) ha parlat de l’empoderament dels nens i joves en l’autocura en totes les etapes educatives (des de P4 fins a Batxillerat). També s’ha abordat la coordinació entre les escoles, l’Atenció Primària i Comunitària i el CSMIJ, a càrrec de la psicòloga Imma Marrugat (CSMIJ). Per la seva banda, la infermera del CAP Igualada Nord, Neus Riera, ha presentat les conclusions de la seva recerca que avalua la necessitat de la infermera escolar, una investigació feta a centres de l’Anoia.

La segona taula rodona ha donat veu a les famílies i les escoles, amb la participació de les famílies, mestres, professors, infermeres de salut i escola, però també de l’equip psicoeducatiu i de Mossos d’Esquadra, on s’ha analitzat la situació actual i s’han marcat els objectius compartits de futur.

La presidenta de l’Associació Catalana d’Infermeria i Salut Escolar, Engràcia Soler, ha manifestat les diferències entre comunitats autònomes en la implantació de la figura de la infermera escolar, i ha fet un crit d’alerta, ja que a Catalunya és encara molt limitat. Soler ha reivindicat les infermeres com les professionals adients per fer, no només atenció assistencial, sinó també prevenció i promoció de la salut en l’àmbit escolar