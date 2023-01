Alerta per fortes ratxes de vent durant tot el dilluns

Protecció Civil ha activat la fase d’Alerta del Pla Especial d’Emergències per risc de vent a Catalunya VENTCAT davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) d’un episodi amb fortes ratxes de vent avui sobretot al migdia al prelitoral central.

Segons preveu l’SMC, avui fins la 1:00 de la matinada les ratxes de vent poden superar els 72 km/h a la major part de Catalunya. Les ventades afectaran en especial les comarques de l’Alt i Baix Camp, així com l’Alt Penedès aquest matí fins al migdia. A la tarda, fins a les 19:00 hores el fenomen es concentrarà al litoral central i Catalunya Central, així com als Pirineus. A partir del vespre i fins a la matinada les comarques més afectades seran l’Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars Sobirà, Ripollès i Solsonès.

El vent bufarà de component nord i oest. Al Pirineu, el llindar d’avís és probable que se superi sobretot a cotes altes i a l’Alt Empordà a l’extrem nord de la comarca.

Protecció Civil recorda que cal extremar especialment les precaucions en la conducció i també en totes les activitats que es realitzin a l’aire lliure, evitant sobretot les zones boscoses on podrien caure branques o arbres.

A més, també a nivell urbà cal ser molt prudent amb la possible caiguda d’elements estructurals i objectes nadalencs a la via pública. A nivell preventiu, cal retirar de façanes i balcons els elements que puguin quedar inestables i caure pel vent. Tampoc és segur protegir-se darrera de murs o cartells publicitaris si no són estables.