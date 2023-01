El concert d’orgue de Reis de l’organista Joan Paradell va acabar amb l’Himne del Patge Faruk

El passat dimecres dia 4 de gener es va fer el Concert de Reis de l’organista Joan Paradell i Solé. El concert d’aquest any tenia un títol ben significatiu, “Bach…. i els aniversaris”, ja que començava amb dues obres de Bach i continuava amb composicions d’autors de qui l’any 2022 s’havia celebrat l’aniversari del naixement. Així vam poder escoltar obres de César Frank (200 anys), de Lorenzo Perosi (150), d’Eduardo Torres (també 150), per acabar amb obres del Mestre Joan Just i Bertran de qui s’ha celebrat amb gran solemnitat el 125è aniversari.

Les dues primeres obres van ser de Johann Sebastian Bach (1685-1750), la Fantasia en Sol menor (BWV 542) i el Coral: “Wachet auf, ruft uns die Stimme” (BWV 645). Va ser una magnífica interpretació, austera però amb molt sentiment, que ens va confirmar que Paradell és avui un dels millors intèrprets d’orgue.

Després va tocar un dels seus compositors favorits, César Franck (1822-1890); en aquesta ocasió va triar el Prélude, Fugue et Variation, Op.18 i el Grand Choeur en Do major. En la primera, d’una gran tendresa, hi ha fragments quasi pianístics; la segona té una gran solemnitat i així vam gaudir de la riquesa de les variants sonores de l’instrument.

El compositor italià Lorenzo Perosi (1872-1956), va estar pràcticament tota la tota la seva vida al Vaticà. Quan el papa Lleó XIII va accedir al pontificat va instituir la creu d’or pro Ecclesia et Pontifice en reconeixement a les persones que excel·lien en el compromís i dedicació a l’Església i al Sant Pare i Perosi fou el primer músic que va tenir aquest guardó que el nostre organista, Joan Paradell, també va tenir l’any 2021. Les obres que vam escoltar de Perosi foren Andante per la benedizione i Preludi in Fa major, dues obres de joventut d’una gran delicadesa, molt ben interpretades.

D’Eduardo Torres, compositor nascut al País Valencià, que va ser mestre de capella a Tortosa i a Sevilla, Joan Paradell va escollir Impresiòn teresiana, In modo antico i Berceuse. Les va tocar seguides, i vam poder fer-nos càrrec de la seva gran diversitat. A la primera hi ha un record al “Ball dels Seises”, de la catedral de Sevilla, amb fragments quasi impressionistes, i la segona va representar un bonic contrast entre la primera i la dolçor de la tercera.

Encara que, per edat, Joan Paradell no va poder ser deixeble del mestre Joan Just (1897-1960), no podia faltar als homenatges que aquest any s’han fet a aquest gran músic. Malgrat que Joan Just va ser el “salvador” de l’orgue d’Igualada, no coneixem obres escrites per a aquest instrument i vam poder escoltar un arranjament per a orgue de la Marxa elegíaca. El concert va acabar amb la interpretació del conegudíssim Himne al patge Faruk que és la seva peça més coneguda i que va ser seguida amb molta emoció per tots els assistents.

En tot el concert Joan Paradell va tornar a demostrar la seva alta qualitat artística, amb una gran tècnica, sempre al servei del sentiment i l’emoció de la música i amb un perfecte coneixement de l’instrument de Santa Maria, que va ser la causa que ell triés l’orgue per la seva vida professional. Vam poder sentir la música en tota la seva varietat perquè va donar a cada peça la registració més adequada i la seva tècnica, tant als teclats manuals com al pedaler, li va permetre obtenir els millor resultats possibles.

El públic, que era força nombrós malgrat tractar-se d’un dia laborable, va gaudir moltíssim en tot el concert i va aplaudir molt cada una de les interpretacions. Cal destacar, però, la calidesa i durada dels aplaudiments a l’ultima obra del mestre Just. Joan Paradell ens va obsequiar amb un bis, la Tocata i fuga en re menor BWV 565 de J.S. Bach, que és segurament la seva obra per a orgue més famosa, malgrat que hi hagi molts dubtes sobre la seva autoria. En acabar va baixar a saludar des del presbiteri on va ser obsequiat pel senyor Pere Camps, regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals.

La visió per pantalla va anar a càrrec de Jordi Balsells, Isabel Luque i Josep Maria Martí, la registrant va ser Anna Miranda i els acurats comentaris de les obres van ser de Jaume Planas que, al final, va convidar a tothom al XXIX Festival Internacional d’Orgue d’Igualada que començarà el proper 5 de març.