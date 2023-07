Aigua de Rigat compleix 100 anys al capdavant de la gestió de l’aigua i la cura de les persones

Aigua de Rigat està d’aniversari. La companyia arriba als seus cent anys de trajectòria des que l’enginyer Ròmul Gavarró la va constituir l’11 de juny de 1923 a Igualada per atendre la demanda d’aigua potable a la Conca d’Òdena i d’altres punts de l’Anoia. Tot un segle d’evolució en el qual la companyia ha experimentat canvis constants.

Si fem un breu repàs per la seva trajectòria, en els límits del terme de la Pobla de Claramunt i Vilanova del Camí es trobava el Mas de Rigat, que actuava com un hostal i, per extensió, el molí paperer de Rigat ja a terme de Vilanova del Camí, d’on procedeix el nom a l’empresa. La història d’Aigua de Rigat, de fet, sempre ha estat unida a espais relacionats amb la manufactura paperera, tan profundament arrelada a l’Anoia.

Va ser en els anys 30 quan Aigua de Rigat ja va despuntar amb l’adquisició del conjunt de quatre edificacions inactives dels antics molins fariners i paperers de la zona, coneguts amb el nom dels molins de Dalt i de Baix de Cal Coca, a La Pobla de Claramunt, per posar en marxa l’abastiment d’aigua a Cal Coca, tot un símbol en aquell temps de progrés i modernitat per a la localitat.

El 1954, seguint un projecte que es va materialitzar l’any següent, la companyia va començar a obtenir aigua també de la riera de Carme, principal afluent del riu Anoia. Va ser en aquell moment quan es va construir la planta potabilitzadora de La Pobla de Claramunt, per tractar l’aigua provinent de la riera i enviar-la neta i apte per al consum humà cap als dipòsits de regulació.

Durant els anys 60 i 70 es va produir un important augment demogràfic i industrial. El 1967 l’Ajuntament d’Igualada va iniciar prospeccions d’aigua a Les Comes, a les Esplugues de Carme, i finalment va comprar un pou. Precisament, el 1973 es va construir un dipòsit regulador, per emmagatzemar l’aigua que s’extreia del pou, el dipòsit de l’Aromir a Vilanova del Camí, que recollia les aigües de Les Comes. Tot un fet que va marcar Aigua de Rigat, doncs l’adquisició d’aquesta nova font d’aigua va motivar l’entrada de l’Ajuntament d’Igualada a l’accionariat d’Aigua de Rigat, que no es va fer efectiva fins al 1981.

A la dècada dels 80, la demanda d’aigua va accentuar la pressió per incrementar la disponibilitat de més cabals. És en aquest moment, el 1988, quan s’adquireix Cal Cubé amb el pou de la Torre, una instal·lació de molta envergadura, que va possibilitar la portada d’aigua uns anys després.

Cap a finals del 2006, Agbar adquireix el 68 % de les accions de la companyia, i l’Ajuntament d’Igualada en manté el 32 % restant. Més recentment, un dels moments clau en la gestió de l’aigua d’aquesta companyia ha estat la connexió entre la Llosa del Cavall i la Xarxa d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL), el 2020, per garantir el recurs a la ciutat d’Igualada davant l’estrès hídric que pateix des de fa anys l’aqüífer Carme Capellades, que constituïa l’única font d’abastament del municipi.

Al servei de la transició ecològica dels municipis

Avui, els municipis que gestiona Aigua de Rigat tenen un rendiment mig del 82 %. La companyia ha aconseguit eficientar el seu consum energètic gràcies a la instal·lació de plaques solars als seus centres. A més, gràcies a la implantació d’un sistema de gestió avançada de les captacions d’aigües subterrànies, la companyia pot optimitzar el consum energètic dels pous i conèixer en temps real l’estat de la làmina d’aigua de l’aqüífer. A més, Aigua de Rigat ha impulsat la instal·lació de comptadors amb telemesura a un 87 % de les llars d’Igualada, tecnologia que permet el control de cabals per part de l’abonat amb la configuració d’alarmes de sobreconsum i fuita.

També és significativa la contribució de la companyia a millorar la salut dels municipis amb inversions previstes per aquest any en instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per

a l’autoconsum que sumen una producció anual de 104 mil kWh/any, que permetran evitar l’emissió de 27 mil kg de CO₂. O bé la instal·lació d’una turbina que permet aprofitar el salt hidràulic als dipòsits de Les Comes per generar energia elèctrica per abastir els concentradors de telemesura i per carregar vehicles elèctrics, amb un punt de càrrega a disposició de la ciutadania. Amb aquest tipus d’inversions s’aconsegueix que l’operativa de l’empresa quedi alineada amb els objectius de mitigació del canvi climàtic, principalment a través de la descarbonització del servei.

Al costat de les persones

Les persones són un dels eixos estratègics per a Aigua de Rigat. La companyia manté una aposta ferma per la proximitat, el diàleg i l’escolta activa per ser al costat de la ciutadania, els treballadors i els proveïdors. Compromisos com l’accés a l’aigua, la seguretat i la salut, i la igualtat i la diversitat són part de la seva raó de ser.

Un dels principals objectius d’Aigua de Rigat ha estat garantir la protecció a les persones en situació de vulnerabilitat. Per aquest motiu, l’any 2017 va crear un fons social per cobrir els rebuts d’aigua de les persones que no hi podien fer front. Des de llavors, 773 llars s’han pogut acollir a aquest fons que l’any 2022 va estar dotat amb 30 mil euros.

Un altre pilar estratègic del seu compromís amb la societat és la sensibilització de la ciutadania en la protecció del medi ambient i el consum responsable de l’aigua. Per aquest motiu la companyia va crear l’espai Cal Ratés per posar a l’abast de les escoles un punt de trobada i divulgació sobre l’aigua i com impacta el canvi climàtic en la seva disponibilitat. Des del curs 2018/2019, ja sigui a través de tallers escolars, o del programa Aqualogia, o més recentment de l’exposició Operació Aigua, Agua de Rigat ha aconseguit arribar amb els seus recursos educatius a més de 2.000 alumnes.

Nova imatge corporativa

En el marc del seu centenari, Aigua de Rigat ha decidit evolucionar la seva imatge corporativa, cap a una nova identitat visual, moderna, dinàmica i inspirada en el moviment de l’aigua, com a expressió de la seva capacitat d’adaptació per afrontar els reptes del futur i esdevenir la punta de llança cap a la transició verda dels municipis en els quals gestiona el subministrament d’aigua.

Aquesta és només una de les accions que Aigua de Rigat té previst dur a terme en els pròxims mesos per commemorar la seva trajectòria centenària. L’esdeveniment oficial de celebració del cent aniversari tindrà lloc el pròxim mes de setembre, i serà el tret de sortida de tota una sèrie d’iniciatives.

El gerent d’Aigua de Rigat, Francesc Giralt, explica que “estem molt orgullosos d’arribar a aquest aniversari tan especial, convertits en una companyia sòlida i fermament compromesa amb el servei de l’aigua i la cura de les persones. És un èxit de tots, de l’equip professional que ens ha acompanyat al llarg de la nostra història, així com de les administracions, proveïdors i usuaris del servei. A tots ells, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest camí”.

Per la seva part, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, també posa en valor “la capacitat d’Aigua de Rigat de donar resposta en cada moment a les necessitats que han anat sorgint al llarg d’aquest segle, tant per al consum particular com per al de les empreses”.

“La seva capacitat d’adaptació i les continues inversions en millora i manteniment han fet, per exemple, que amb un rendiment del 86 % avui a Igualada tinguem una de les xarxes més eficients de tot Catalunya”, prossegueix l’alcalde.

Castells ressalta també “el compromís no només ambiental” de la companyia sinó i sobretot “el seu compromís social, amb diversos projectes de sensibilització per a un consum responsable de l’aigua”. En un moment en què l’aigua és un bé a preservar, Marc Castells assegura que “tenim una gran sort de comptar amb una companyia compromesa com Aigua de Rigat, de la qual l’Ajuntament d’Igualada en forma part”.