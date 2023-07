Carles Viarnès & Alba G Corral i Maria Arnal amb el seu alter ego MA, els plats forts de la 17a edició del Festival Gong

Els dies 15 i 16 de juliol de 2023, Les Coves de Montserrat de Collbató, acollirà la 17a edició del FESTIVAL GONG. Gong és un festival de música de petit format que se celebra cada estiu en el marc incomparable de les Coves de Montserrat aprofitant la gran sala anomenada La Catedral per les seves dimensions i que disposa d’una acústica excel·lent. El festival també compta amb un segon escenari anomenat La Terrassa del Gong un espai obert, a peu de la muntanya, on es pot assistir al segon concert nocturn seient en alguna de les taules que permeten sopar o prendre alguna cosa durant el concert mentre es gaudeix de l’aire fresc d’una nit d’estiu amb unes vistes que arriben al mar. Les propostes musicals del festival abracen les noves sonoritats, especialment instruments petits i de nova creació, les músiques del món, la música espiritual i cantautors de proximitat.

El tret inicial serà el dissabte 15 de juliol a les 21 h a Les Coves amb Hyper_O, el binomi entre Carles Viarnès i Alba G Corral. Hyper_O, el nou treball de Carles Viarnès és una composició creada a partir de melodies i modes gregorians. Pel que fa a la sonoritat, pren protagonisme un singular i innovador instrument, l’hyperorgue modular, un orgue clàssic de tubs creat per Blancafort OM, que es pot accionar a través d’un ordinador o altres dispositius gràcies a una porta MIDI. Les melodies de l’hyperorgue ofereixen una sonoritat d’orgue gens habitual amb arpegis impossibles per a un organista, repeticions , frases rapidíssimes…, al que s’hi afegeixen altres instruments de teclats electrònics i efectes sonors. De tota aquesta experimentació n’emergeix una sonoritat única que fusiona els ancestrals instruments de vent amb la tecnologia actual, per obtenir-ne un resultat innovador i evocador.

Aquestes sonoritats es fusionen amb imatges creades per la videoartista Alba G. Corral, que entra en diàleg amb l’univers sonor del Hyper_O generant sobre la marxa unes imatges on el color, el volum de la forma i el moviment són un tot amb la música.

Aquest espectacle ja ha sonat en espais tan destacats com l’Auditori de Girona, el passat Festival Sonar, el Festival Can Reon de Tiana, el Simposi d’Hyperorgues a Amsterdam.

A continuació i per concloure la jornada inaugural, a les 22:30 h, a La Terrassa del Gong, serà el torn de Gèls que presentaran Melipona, la seva nova proposta. Infuènciats pels estils d’arrel (afro i blues), i moderns (pop i jazz) de la seva música en néixer diferents climes que provoquen a l’oient sensacions, pensaments, imatges o colors molt diversos, Gès Burgès i Cèls Burgès (pare i fill respectivament). Gèls és la trobada entre un Kamele N’Goni i una guitarra, entre un pare i un fill, entre dues generacions de músics que fusionen sonoritats hedonístiques basades en l’instrument africà i una col·lecció de pedals d’efectes de guitarra.

Enregistrades per Gès i Cels a Miralles, mesclat per Jordi Matas, i portada de l’artista cubà, resident a Brussel·les, Adrian Curbelo, a Melipona (un tipus d’abella que no fa fiblada, creadora d’una mel exquisida, i en perill d’extinció); Gèls retornen a la sonoritat orgànica, pop folk i minimalista característica de les cançons i el directe del duet, que presentaran al Festival Gong.

El diumenge 16 de juliol, la segona i última jornada del Festival Gong, a les 21h, a Les Coves, viurà en primícia un primer tast de MA, l’alter ego de Maria Arnal, un nou projecte sonor basat en un cor d’orgues medievals controlats per MIDI, que reaccionen a la veu de Maria en temps real, unint l’espai ancestral de les coves i la tecnologia punta a través de la instrumentació més antiga i més avantguardista.

Maria Arnal és una de les veus més fresques de l’electrònica contemporània, que ens sorprèn contínuament. Aquesta vegada ho fa amb una fusió de melodies tradicionals, so tectònic i mitologia futurista, amb què construeix universos sencers que estiren els límits i creen una cosa còsmica a partir de l’experiència humana compartida.

Per concloure la 17a edició, a les 23:00 h a la Terrassa del Gong, sota el títol de Sota Un Oceà de Vibracions, Mark Pulido (artista polifacètic, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Investigador d’instruments i nous sons) crea a través de repeticions rítmiques i melòdiques, una dansa amb el ritme dels harmònics, i ens endinsa a una experiència vibracional que transcendeix la física. Combinant amb altres instruments de noves sonoritats, es fan audibles sons de la naturalesa i del cosmos entre melodies hipnòtiques i diferents atmosferes acústiques…

Freqüències de la pulsació de la Terra, freqüències Schumann, Solffegio o freqüències de pols Binaurals que produeixen un canvi en les ones cerebrals i que estimulant les ones Alpha i Theta, generant estats de profunda relaxació, pau, benestar, contemplació i calma mental.

Les entrades es poden adquirir anticipadament a la web del Festival: www.gong.cat

Els preus són: Anticipades: 35 € (inclouen els dos concerts de cada jornada) o 20 € (només els concerts de la Terrassa del Gong).

Aquest cap de setmana, gaudeix de la programació més ambiciosa de la història del Festival Gong a les coves de Montserrat!