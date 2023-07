Demà dissabte, concentració a Igualada en protesta per l’amenaça dels projectes de parcs solars i eòlics en un 80% de l’Anoia

Demà dissabte 15 de juliol, a les 11h del matí, s’ha convocat una concentració davant del Consell Comarcal de l’Anoia organitzada per les entitats que defensen el territori davant de la proliferació massiva de parcs eòlics i fotovoltaics a la comarca. Aquesta concentració forma part de la 1a Jornada de Mobilitzacions Simultànies que es fa, el mateix dia i a la mateixa hora, a diferents punts de tot l’estat espanyol afectats per aquest assumpte.

En un comunicat, els convocants “denunciem que el model actual de transició energètica, el que impulsen les multinacionals energétiques i ens imposen els nostres governs, ambdós amb les seves portes giratóries, no és ni sostenible ni eficient i provocará la destrucció de

milers d’hectárees de boscos i conreus”.

En concret la nostra comarca de l’Anoia es troba “en perill de mort, ja que el 80% del seu territori es veurà afectat per diversos macro-projectes, promocionats per multinacionals que l’únic que busquen és enriquir-se emparant-se en l’auge de les energies renovables, però sense tenir en compte l’impacte ambiental d’aquests projectes”.

18 parcs eòlics projectats i 50 pendents

Als aerogeneradors que ja hi ha actualment a l’Anoia en servei, hi han 18 pares eòlics projectats i 50 pendents de tramitació. Pel que fa a pares fotovoltaics, els projectes afecten 8 municipis (Bellprat, Sant Martí de Tous, Jorba, Òdena, Pujalt, Sant Pere de Sallavinera, Veciana ¡ Castellfollit del Boix, aquest últim al Bages) amb 438 hectàrees amenaçades que poden arribar a ser 900 si s’hi sumen els projectes pendents de tramitació. Totes aquests instal·lacions portarien associats més de 52 quilometres de línies aèries d’alta tensió, i 40 quilòmetres de MAT (Molt Alta Tensió), amb 4 subestacions a Argençola, Jorba, Òdena i Calonge de Segarra.

Per a les entitats convocants, moltes d’elles sota el paraigües de Preservem l’Anoia, “se segueix apostant per un creixement econòmic insostenible i depredador, amb macro-projectes que destrueixen el territori i consumiran quantitats ingents d’aigua, energia i recursos (ampliació d’aeroports, construcció de vies de comunicació sobredimensionades, noves explotacions mineres, macro-granges…) en comptes d’orientar-nos cap el decreixement, l’estalvi, l’eficiència i la millora de la qualitat de vida de les persones”.

Preservem l’Anoia insisteix que “no estem en contra de les energies renovables, però sí de fer aquesta transició energètica sense cap respecte pel territori, apostant per un model destructiu fet amb presses ¡ que només beneficia algunes empreses, enlloc de fer un model sostenible i ben planificat.

Demanem que s’impulsin les instal·lacions d’autoconsum individual i col·lectiu, que les centrals de renovables es posin en espais ja degradats o en ús (com ara abocadors, polígons o carreteres), i que es prohibeixi la destrucció d’espais naturals i la pèrdua de zones de conreu, que són les que han de garantir la nostra alimentació”.

Les entitats que participaran a la mobilització a l’Anoia són ASAASA (Associació per la Sostenibilitat Ambiental de Alta Segarra i l’Anoia), Impuls Sostenible, Per la Conca, Salvem Can Titó, Preservem l’Anoia, Jorba reflexiona, Salvem Argencola, Salvem Montbui i Salvem Serra de Feixes, amb el recolzament de MacroRenovables NO, NO a la MAT Catalunya, i la Xarxa Catalana per una Transició Energética Justa. A la resta de l’estat les mobilitzacions estan organitzades per més de 25 entitats de territoris afectats de Tarragona, Lleida, Osca, Saragossa, Almeria, Burgos i Gran Canaria.

Amb aquesta mobilització simultània, prèvia a les eleccions generals del 23 de juliol, “es vol fer una crida a la ciutadania ¡ un toc d’atenció als governs, però la voluntat és seguir amb noves protestes els pròxims mesos, fins que hi hagi un canvi en el model de transició energètica que s’està plantejant”.