Acord per unir esforços i impulsar nou sòl industrial a l’Anoia Sud

El Consell Comarcal de l’Anoia i els Ajuntaments de Piera, Masquefa i Els Hostalets de Pierola treballaran conjuntament per al desenvolupament de nou sòl destinat a l’activitat industrial. Aquest dijous, 20 de gener, han signat el conveni que suposa l’inici d’aquest procés l’alcalde de Piera, Josep Llopart, l’alcalde dels Hostalets de Pierola, Gerard Parcerisas, i l’alcalde de Masquefa i president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete.

La voluntat compartida entre els tres consistoris és generar nou sòl d’activitat econòmica que permeti l’atracció d’inversions empresarials, aprofitant la seva ubicació estratègica i la proximitat amb el Baix Llobregat Nord. Xavier Boquete explica que “entre els tres municipis sumem aproximadament 30.000 habitants i l’atracció de nous projectes que generin llocs de feina al nostre àmbit és un objectiu compartit per tots”. Boquete, a més, posa en valor el fet que “per primera vegada, l’Anoia Sud i el Consell Comarcal coincidim en la voluntat efectiva d’impulsar aquí un nou motor econòmic tant per la nostra comarca com per la vegueria del Penedès i tenim la capacitat per crear-lo”.

Necessitat de nou sòl industrial a la comarca

La comarca de l’Anoia disposa de dues concentracions destacades pel que fa a Polígons d’Activitat Econòmica (PAE), ubicades bàsicament a la Conca d’Òdena —Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, La Pobla de Claramunt, Castellolí i Jorba— i a l’Anoia Sud —Piera, Masquefa i Els Hostalets de Pierola—, completats per PAEs en altres municipis, com són els del Bruc, Capellades, La Torre de Claramunt, Calaf, Sant Pere Sallavinera o Sant Martí de Tous. Els tres municipis de l’Anoia Sud que ara s’alien es troben propers al Baix Llobregat, sota la creixent influència de la demanda a la zona per proximitat també amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i afavorits per la proximitat a importants infraestructures de comunicació. Tots tres ja tenen avui demanada creixent de sòl industrial més enllà de les seves possibilitats de sòl actual.

En conseqüència, el conveni signat aquest dijous obre la porta a la redacció d’un nou Pla Director Urbanístic dels Polígons d’Activitat Econòmica de la Zona de l’Anoia Sud, amb la implicació directa dels tres ajuntaments. L’ens comarcal coordinarà estratègicament les voluntats de tots ells a fi de consensuar criteris comuns i, per això, contractarà una consultora especialitzada per, amb el suport dels serveis tècnics de Consell, portar a terme aquests treballs previs. El document consensuat que en resultarà ha de ser la base per a la redacció del futur Pla Director per part de la Generalitat de Catalunya.