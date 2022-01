El FineArt celebrarà la 10a edició amb una quarantena d’exposicions

FineArt Igualada, que tindrà lloc del 25 de febrer al 20 de març, ja té imatge per celebrar la seva desena edició. Com ja és tradició, el festival –organitzat pel Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada- renova cada any la seva imatge, dotant a cada edició d’un guió especial i irrepetible. La nova línia estètica, que ha estat presentada aquest dimecres, es basa en un disseny minimalista on el protagonista és alhora l’ull del fotògraf, com l’obturador que immortalitza la seva realitat.

Enguany FineArt Igualada celebra 10 anys de vida i ho fa amb una imatge que juga amb la nostra imaginació, deixant que cada espectador descobreixi el missatge, més enllà del joc mirada – obturador. Sense dubte una metàfora que enllaça l’essència de la fotografia i la màgia de les deu edicions del festival. Permetent, un any més, que cada persona imagini diferents realitats d’una mateixa imatge.

En la presentació hi han intervingut el regidor de Promoció Cultural de l’Ajuntament, Pere Camps, el director del festival, Ramon Muntané, i l’autor de la imatge d’aquesta edició de FineArt Igualada, el dissenyador gràfic Xavier Méndez, cap de l’estudi Amorfa i també de la revista laCultural.

En paraules de Pere Camps, “aquesta edició de FineArt serà molt especial perquè el festival celebra la seva desena edició l’any que Igualada és Capital de la Cultura Catalana, una oportunitat per mostrar a tot el país que el festival està consolidat i arrelat”. Per la seva banda, Ramon Muntané recorda els grans fotògrafs que han passat durant aquests 10 anys de festival, “alguns han estat Premis Nacionals, però també joves promeses que hem vist créixer”. A més, explica com l’organització ha hagut d’evolucionar al ritme de la mirada dels fotògrafs i de les inquietuds dels espectadors.

En aquesta edició es mantenen els vint-i-quatre dies d’exposició, que permeten contemplar les més de quaranta exposicions que hi haurà en la vintena d’espais singulars de la ciutat. Espais que, com cada any, es trien amb cura per tal d’enllaçar les sales d’exposicions professionals, amb l’encant del centre de la capital de l’Anoia. Autors com Chema Madoz, Carme Masià, Ramon Masats, Pierre Radisic, Santi Carbonell i Wayra Ficapal, entre d’altres, faran les delícies dels visitants.