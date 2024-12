Absolt Xavi Recio, el militant dels Comuns acusat pel partit ultradretà Vox en el “Cas Sant Jordi”

El passat 29 de novembre es va conèixer la sentència absolutòria per al militant dels Comuns, Xavi Recio, pel Cas Sant Jordi, sorgit arran de la denúncia del partit ultradretà Vox contra Recio en què es parlava d’una suposada baralla dialèctica que, finalment, no ha pogut ser demostrada davant del jutjat. Des de Comuns Igualada, consideren que “queda palesa quina fou la intencionalitat real del particular de VOX denunciant al Xavi: la persecució política i personal per raó d’idees”.

Des de Comuns Igualada volen “posar en valor l’entrega envers la causa per part dels grups municipals de l’Ajuntament, d’associacions, de sindicats, de mitjans de comunicació i de persones diverses d’arreu de la comarca. Agraïm el suport, tant públic com privat, que el nostre company Xavi ha rebut al llarg d’aquestes setmanes d’incertesa i nervis a flor de pell. Les seves ganes de continuar militant des de les bases per transformar Igualada no s’han vist trastocades”.

Des de la formació d’esquerres es mostren “satisfets i satisfetes per la resolució judicial favorable en el Cas Sant Jordi, com calia esperar. La veritat s’imposa i la credibilitat de l’extrema dreta queda, de nou, en entredit. Ara bé, aquesta victòria no ens ha de fer abaixar la guàrdia. L’avenç de la reacció, i amb ella els discursos d’odi, és una realitat que haurem d’afrontar. Si alguna cosa s’ha pogut demostrar en aquest cas és la unió de diferents sensibilitats i personalitats polítiques en una causa que ens afecta a tots i totes per igual, i que, en últim terme, posa en perill les democràcies liberals. L’antifeixisme no és una opció política, sinó un deure moral i ciutadà. I, si volem que no passin, ens han de trobar organitzades i sense por”.