Sandra de la Iglesia és reelegida presidenta de Junts a l’Anoia

Junts per Catalunya ha tancat el procés de renovació de càrrecs posterior al darrer congrés del partit, que va posar en marxa el passat 27 d’octubre a Calella, quan es va renovar l’executiva amb el retorn de Carles Puigdemont a la presidència del partit mentre que Jordi Turull consolidava la seva posició com a secretari general de Junts un cop apartada Laura Borràs de la presidència. La formació ha renovat les executives territorials, sectorials i ideològiques, així com els consellers nacionals. Només tres comarques i l’espai ideològic d’esquerres han plantejat primàries entre dos candidats, es tracta de les executives de Maresme, Urgell i Anoia, on els fins ara presidents han estat ratificats en el càrrec.

A l’Anoia, una immensa majoria de la militància, el 77,01%, ha donat la seva confiança a la candidatura “Som-hi, Anoia”, liderada per la regidora d’Igualada Sandra De La Iglesia, per davant de la candidatura “Anoia Plural”, encapçalada per la ex-diputada Judit Guàrdia, que ha obtingut el 21,84% dels vots. La participació ha estat del 78,84%.

L’acompanyen en la nova executiva comarcal: Alina Susanna, de Sant Martí de Tous, responsable d’organització; Jordi Miserachs, d’Igualada, responsable d’acció municipal; Josep Marsal, d’Igualada, responsable d’afiliats; Bàrbara Pons, regidora a l’ajuntament de Capellades, vocal adjunta de comunicació; Josep Tosquella, regidor a l’ajuntament de Montmaneu, vocal de medi ambient i turisme; Jordi Carpi, President de l’executiva local d’Igualada, vocal d’economia, empresa i treball; Cristina Urrutia, d’Igualada, vocal de relacions institucionals; i Xavier Andreu, de Piera, vocal enllaç amb l’Anoia Sud.

Els dos conseller nacionals electes de Junts per Catalunya a l’Anoia són Alina Susanna, que s’estrena en aquest mandat i Jordi Miserachs, que revalida el càrrec. Al Consell Nacional doncs, l’Anoia hi tindrà tres representants, ja que qui ostenta la Presidència Comarcal n’és membre nat.

Sandra De La Iglesia ha manifestat que “mai havíem vist una participació tan alta com en aquestes eleccions. Això ens ratifica una vegada més i consolida el projecte que vàrem començar el 2022, i que ens ha de permetre continuar treballant pels 33 municipis de la comarca. El partit de Junts per Catalunya a l’Anoia està més viu que mai.”

Des de Junts per Catalunya han destacat que els resultats demostren la “cohesió del partit”. “D’aquesta manera, es reforça l’estructura transversal del partit i l’aposta de Junts per treball participatiu, al servei del país, i per donar resposta a les necessitats i expectatives de la ciutadania en tots els seus àmbits territorials i sectorials.”, afirmen.