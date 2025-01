A on puc trobar els millors Tortells d’Igualada?

Aquestes èpoques de l’any van associades a molts aliments dolços; acaba l’època de torrons, polvorons i neules per engegar un gener amb la delícia per excel·lència d’aquest mes, el tortell. Els catalans mengem tortell de manera quasi obligatòria dues vegades al mes, primer per Reis i després per Sant Antoni.

D’on ve la tradició?

Tot i que no està documentat amb precisió, es creu que la tradició ve de la festa romana de les Saturnals, en honor a Saturn, déu de l’agricultura i les collites a la mitologia romana. Cap al segle II dC, en acabar la temporada de recol·lecció, era tradició celebrar una festa en què es menjaven unes postres similars al tortell, que contenien una fava. Qui la trobava tindria molt bona collita a la temporada vinent. Setze segles més tard, a la cort del rei Lluís XV i obeint una petició reial, el cuiner va posar dins del tortell, a més de la fava, una moneda d’or. Això va donar origen a dues figures simbòliques, “el rei de la festa” i “el tonto de la fava”.

On podem trobar els millors tortells de Reis d’Igualada?

Així doncs la tradició de menjar tortells a Catalunya és molt antiga i a casa nostra la tenim ben arrelada. És costum que després del dinar de Reis del dia 6 es tregui el tortell per a les postres. Alguns venen plens de massapà, d’altres de nata i inclús alguns han anat evolucionant i ja s’hi posa torró i d’altres confitures per farcir el tortell. A Igualada pots anar a buscar el teu tortell a les pastisseries més mítiques de la ciutat, que tenen una llarguíssima tradició en l’elaboració de tot tipus de dolços, pastissos i tortells, com ara la , la , a i a la Confiteria Closa.