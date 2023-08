Vuit itineraris temàtics per no perdre’s cap activitat de la Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades

La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Generalitat de Catalunya, s’ha convertit en un esdeveniment de referència per descobrir de primera.

Enguany, el programa de la jornada reuneixmés d’un centenar d’activitats, entre tallers, xerrades tècniques i aplicades, sortides etnobotaniques, actuacions artístico- musicals, etc. Per facilitar que tothom pugui gaudir d’aquelles activitats que més s’adapten als seus gustos, enguany recuperem els Itineraris de la Jornada, especialment dissenyats per donar cabuda a totes les propostes. En total són 8 itineraris, on s’hi troba el llistat i horaris de les diferents activitats, així com un llistat d’expositors que s’engloben dins de cada categoria. Hi ha activitats i expositors però, que es troben en més d’un itinerari, ja que es considera que es poden encabir en diferents categories.

Els itineraris són aquests:

● gastronomia

● familiar

● remeis i cosmètica

● begudes

● artesania

● agricultura

● sostenibilitat

● recerca etnobotànica

Inscripcions

Totes les persones interessades en assistir a la Jornada poden consultar i descarregar el

programa detallat a la web del Col·lectiu Eixarcolant. Les activitats es desenvolupen al llarg de tot el dissabte 7 d’octubre, al pati i a la pista de les Escolàpies, a la plaça del Gasògen, al Teatre de l’Ateneu, a l’Espai Cívic Centre, i a les places i carrers adjacents.

Moltes de les activitats són de participació lliure, si bé algunes requereixen inscripció prèvia. Tota la informació es troba disponible a la pàgina web www.eixarcolant.cat, on es poden realitzar les inscripcions per aquelles activitats que així ho requereixin.