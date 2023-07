La Jornada de les Plantes Oblidades preveu batre rècord d’expositors

La Jornada Gastronòmica de les Plantes Oblidades, organitzada pel Col·lectiu Eixarcolant i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, el Consell Comarcal de l’Anoia i la Generalitat de Catalunya, s’ha convertit en un esdeveniment de referència per descobrir de primera mà els usos d’un gran nombre d’espècies i varietats silvestres que, si bé són desconegudes per la majoria, poden tenir un gran nombre d’aplicacions en el dia a dia, per exemple en l’àmbit culinari.

La Jornada posa de manifest com mitjançant la recuperació d’aquestes espècies i varietats i dels seus usos és possible avançar vers una agricultura més sostenible, una alimentació de qualitat, i un entorn rural dinàmic que contribueixi a la preservació dels valors naturals i culturals.

L’edició d’enguany serà la més participativa fins a la data, amb més de 70 expositors i les propostes de més de 100 talleristes, que a través de tallers, xerrades o sortides etnobotàniques ens apropen una mica més al -cada cop menys- desconegut món de les plantes oblidades. De nou, és una edició que serà possible gràcies als més de 150 voluntaris i voluntàries d’arreu de Catalunya que aposten per aquest canvi en el model productiu i de consum, raó de ser de la Jornada, i també del Col·lectiu Eixarcolant.

També canvia el disseny del cartell, que aposta per una imatge renovada amb un disseny de Roger Costa, i amb fotografia de Nerea Vilalta. El disseny d’enguany, pretén jugar a l’ambigüitat i la provocació, per tal de generar debat al voltant de les diverses interpretacions que se’n puguin fer.

Blocs temàtics i recorregut ampliat

Centenars d’experts en plantes silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals seran els encarregats de donar vida als 15 grans blocs temàtics en els quals s’estructuren les més de 100 activitats del programa. A més, el recorregut s’amplia fins al Carrer del Vidre (per tant es deixa de fer al C/Pare Mariano), per tal de donar cabuda a l’allau de propostes d’expositors rebudes i per poder ampliar també la zona de les activitats.

Entre les diverses activitats que conformen el programa d’enguany, hi trobem tallers de tot tipus, i a les sortides etnobotàniques habituals, se n’hi afegeixen dues de noves, destinades a un públic més familiar. A més, també hi trobem xerrades tècniques i aplicades, actuacions artístico-musicals i tastos. Precisament aquests tastos, tenen l’objectiu de donar a conèixer, de forma divertida i amena, el potencial gastronòmic de les plantes oblidades. I si bé fins ara, als tastos s’oferien diverses versions d’una mateixa elaboració, a l’edició d’enguany cada tast tindrà una planta com a protagonista principal (per exemple la malva) i al llarg del tast es provaran diferents elaboracions que continguin aquesta planta. Hi haurà la part de tast, però també la part d’explicar i demostrar com es fan les diferents elaboracions.

Més enllà de la Jornada

A banda de la Jornada del 7 d’octubre, s’han programat altres activitats prèvies i posteriors que a més, descentralitzen l’esdeveniment per tal d’arribar a altres indrets del territori.

Per exemple, per segon any consecutiu, se celebrarà la Setmana Gastronòmica de les Plantes Oblidades, que del 2 al 8 d’octubre, recollirà les propostes de menús de diversos restaurants (‘Restaurants silvestres’) de la comarca de l’Anoia i de la ciutat d’Igualada, sempre amb el focus en la importància d’emprar productes de proximitat i alhora mostrar el valor real que tenen aquestes plantes silvestres comestibles.

També es recupera la proposta d’activitats prèvies a les escoles de l’Anoia, on es descobriran les plantes silvestres comestibles del nostre entorn, s’explicaran diverses propietats, característiques i usos d’algunes plantes que es portaran a l’aula i l’alumnat podrà convertir-se en petits xefs elaborant la seva pròpia recepta.

I com a novetat d’enguany, des dels diferents nodes territorials que formen part d’Eixarcolant, del 4 de setembre al 4 d’octubre se celebrarà un Cicle de documentals etnobotànics, en total es preveuen fins a 30 passis arreu del territori, dels quals ben aviat se’n donaran més detalls.

Inscripcions

Totes les persones interessades en assistir a la Jornada poden consultar i descarregar el programa detallat a la web del Col·lectiu Eixarcolant. Les activitats es desenvoluparan al llarg de tot el dissabte 7 d’octubre, al pati i a la pista de les Escolàpies, a la plaça del Gasògen, al Teatre de l’Ateneu, a l’Espai Cívic Centre, i a les places i carrers adjacents. Moltes de les activitats són de participació lliure, si bé algunes requereixen inscripció prèvia. Tota la informació es troba disponible a la pàgina web www.eixarcolant.cat, on es poden realitzar les inscripcions per aquelles activitats que així ho requereixin.