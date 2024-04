El CF Vilanova encara el final de temporada amb una golejada clau per la permanència (3-0)

El CF Vilanova del Camí va sumar dissabte 3 punts d’or contra el Levante Las Planas per continuar en la lluita per mantenir la categoria a Segona Catalana. L’equip vilanoví ha aconseguit sumar els darrers 6 punts possibles, i en aquesta ocasió ho va fer amb una golejada per 3-0 contra un rival directe.

Els locals afrontaven el partit amb molta il·lusió i amb molta responsabilitat. Sabien que podia ser “una jornada molt propícia per sortir del descens i fer un pas de gegant per l’objectiu de la salvació”, com afirma l’entrenador vilanoví Romans Carrillo.

El partit, però, va començar amb els de Sant Joan Despí agafant la iniciativa i el control del joc en els primers minuts. El CF Vilanova, tot i no trobar-se còmode amb la pilota, va obrir la llauna amb un gol de Kenneth per posar el 0-1. Aquesta acció va canviar el guió del partit, equilibrant les forces entre els dos equips, amb ocasions repartides entre vilanovins i santjoanencs. A les acaballes de la primera part, Kenneth va tornar a marcar pel conjunt vilanoví.

De camí als vestidors, però, el CF Vilanova es va trobar amb un incident entre membres dels dos equips que va desembocar en l’expulsió d’Ivan Garcia, deixant als vilanovins amb un home menys tota la segona part. Tot i això, els locals es van mantenir sòlids en defensa i posant les ocasions de gol. Va ser Marc Petit qui va fer el 3-0 definitiu al minut 66, col·locant un xut des de fora de l’àrea a l’escaire de la porteria visitant. El CF Vilanova podria haver ampliat la distància, però l’àrbitre va anular un gol per fora de joc.

El Moja espera als vilanovins en una altra final per la permanència

El dia 5 de maig, el CF Vilanova jugarà un nou partit clau per aconseguir la salvació. Els homes de Romans Carrillo s’enfrontaran a l’AE Moja en terres penedesenques, contra un rival directe que necessita sumar punts de forma urgent si vol sortir de la zona de descens. Els vilanovins, per la seva banda, volen ampliar la ratxa de partits guanyats i començar a respirar tranquils apropant-se a la permanència.