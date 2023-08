Cap de setmana d’aldarulls a Igualada

La Policia Local d’Igualada informa des del seu compte oficial de Twitter sobre diferents aldarulls que s’han produït a la ciutat aquest cap de setmana.

En primer lloc, divendres a la nit un home de 49 anys va agredir a un altre a la plaça del Pilar causant-li danys importants al cap. La Policia Local va iniciar la recerca i va trobar a l’agressor en un local del passeig Verdaguer. L’home va ser detingut per un delicte de lesions.

Un altre incident es va produir per un home que provocava desordres públics i increpa els vianants al c/ Pau Muntades, segons informa la Policia Local. L’individu, que no va fer cas a les indicacions dels policies, va ser detingut per resistència als agents de l’autoritat.

La Policia Local d’Igualada recorda que ofereixen servei a la ciutadania les 24 h del dia al 93 804 81 81.