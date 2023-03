Vilanova posa en marxa una prova pilot per a fomentar el consum de fruites entre els joves

L’Ajuntament de Vilanova del Camí posarà en marxa una prova pilot per a promoure els hàbits d’alimentació saludables entre el jovent i especialment el consum de fruita. És per això que, a partir del pròxim dilluns 27 de març, posaran un cistell amb 10 fruites variades a l’entrada de l’Espai Jove Can Muscons per convidar als joves al seu consum.

La prova pilot es mantindrà durant 10 setmanes i després es valorarà el resultat i es plantejarà la seva continuïtat així com la rèplica d’aquesta experiència en altres edificis municipals. L’objectiu és fomentar els hàbits d’alimentació saludables entre els joves, i evitar el consum de productes com els sucres refinats o els aliments processats.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Vilanova del Camí busca promoure un estil de vida saludable entre els joves, que són el futur de la societat. El consum de fruita és una opció saludable i nutritiva per mantenir una dieta equilibrada, i esdevé una alternativa als productes ultraprocessats que són cada vegada més presents en la dieta dels joves.

Per això, les fruites que no es consumeixin, s’utilitzaran en els tallers d’aprofitament “Fes el teu berenar” o “Cuina sense pares”, el primer a càrrec de la dinamitzadora juvenil Gemma Bonache, i el segon, a càrrec de la Diputació de Barcelona.

I és que les fruites es poden aprofitar de diverses maneres: es poden fer sucs o batuts; compotes o melmelades; també es poden congelar per aprofitar-les en una altra ocasió; es poden fer postres saludables o fer-les en conserva, per exemple, en almívar.

Aquesta iniciativa s’acompanyarà d’altres accions com la planificació d’un seguit de xerrades amb professionals especialitzats sobre hàbits i alimentació saludable.

La regidora d’Educació Eva Vadillo, assegura que “és molt important fer prevenció i conscienciar als joves sobre la importància d’una alimentació saludable”.

La nutrició és un aspecte fonamental per mantenir un estil de vida saludable i prevenir malalties com la diabetis, l’obesitat, les malalties cardiovasculars i moltes altres. Per això diu Vadillo, “és important realitzar campanyes de sensibilització i educació nutricional per a fomentar hàbits saludables des de la infància i adolescència. Un hàbit que els ajudarà a prevenir malalties, però també a millorar el seu rendiment acadèmic i físic”.