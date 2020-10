Victòria curta

CF PALLEJÀ 1

CF IGUALADA 2

Les blaves arribaven a un camp on sempre és complicat puntuar-hi i on s’hauria de suar de valent per aconseguir els tres punts.

Tot i el panorama, les igualadines tenien en ment aconseguir un nou triomf. Així va ser, com en una molt bona primera meitat de domini de les jugadores de Cubí, el CF Igualada es va saber avançar en el marcador. Al minut 29, va ser Marina qui va estrenar el lluminós; i tan sols deu minuts més tard, en un xut potent, Júlia Tomàs feia el zero a dos. Les visitants tancaven una primera meitat molt sòlida amb cert avantatge. Calia aguantar.

A la segona meitat, les locals sabien que havien de prendre riscos per poder entrar al duel. En aquesta situació, les blaves van tenir clares oportunitats per matar l’enfrontament, però no van saber fer-ho. I ho van pagar quan les del Baix Llobregat van retallar distàncies. Des d’aquell moment, les anoienques van treballar molt i van disposar de més ocasions per poder eixamplar el resultat, que no van saber materialitzar.

Finalment, victòria que fa que l’Igualada sumi 6 punts en dues jornades i pugui seguir treballant amb més confiança. La setmana vinent, el rival serà el Zaragoza B, en un partit que es disputarà a Les Comes.