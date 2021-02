Un veí de Montbui amenaça els Mossos amb un catana, mossega a un agent i s’escapa

Pels vols de les sis del matí d’ahir dimecres, els Mossos d’Esquadra van rebre un avís per presumpte violència de gènere en un domicili de Santa Margarida de Montbui. Quan van arribar a la zona, els agents ja es van trobar a la possible víctima fora del domicili, però a l’interior encara hi havia el presumpte agressor que s’havia tancat a dins amb un menor.

Quan van arribar-hi agents del cos policial, l’home no els deixava entrar i els amenaçava amb ganivets perquè no entressin. Finalment, va deixar entrar a un dels agents i un cop a l’interior, el mosso va intentar retenir al presumpte agressor. Va ser en aquest moment que l’home va treure una catana, a més de mossegar diverses vegades al policia. Els companys de l’agent que esperaven a fora van intentar entrar al domicili per ajudar al seu company, però el pare del presumpte agressor, que es trobava per la zona, els ho va impedir, segons expliquen des del cos de Mossos d’Esquadra.

Finalment, els agents que es trobaven fora van aconseguir entrar al domicili per ajudar al company i en aquell moment l’home va aprofitar per escapar-se i encara se l’està buscant. Això sí, ho va fer sense la catana, que es va quedar al domicili.

Els Mossos van acabar detenint el pare del presumpte agressor per desobediència i atemptat a l’autoritat. A més, a l’interior del domicili hi van trobar 312 plantes de marihuana. Des del cos policial també informen que la dona com el menor que estaven al domicili es troben bé.