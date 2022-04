Un supermercat dissenyat per un estudi igualadí, entre les 60 botigues més innovadores del món

L’associació AECOC de fabricants i distribució, des de la seva àrea de “Retail Knowledge”, ha portat a terme una selecció de les millors botigues de l’any 2022. Aquestes estan agrupades per continents i dins de diferents categories: Del futur, experiencials, digitals, eficients, omnicanal i sostenibles. El supermercat Sunka, dissenyat per l’estudi igualadí Evvo Retail, ha estat seleccionat entre les 17 millors del món, dins la categoria de botigues experiencials.

Ha estat un projecte de més de dos anys de desenvolupament conceptual, formal i d’execució per part de l’estudi igualadí, format per 9 persones i liderat per Pep Valls i Ester Riba, en col·laboració directa amb els equips interns de Supsa/Plusfresc.

Un pas endavant en l’experiència de compra

El projecte Sunka va prendre com a base inicial el treball portat a terme pels diferents equips de Plusfresc que van analitzar com seria el futur de la cadena, amb relació als canvis que es van succeint en el sector i les seves pròpies motivacions de millora continua. Imaginant també de quina millor manera podrien oferir als seus clients i clientes una millor experiència de compra en els seus punts de venda, posant al mateix temps tota l’atenció en l’evolució de les noves tecnologies i els entorns omnicanal o “on-off”.

El resultat és una proposta basada en diferents càpsules que estan enfocades a noves famílies de productes generant, alhora, espais específics dins del punt de venda, per tal de potenciar la seva singularitat. Per a donar cabuda a aquestes noves seccions i poder-ho fer de manera esponjada i pràctica, es va poder ampliar la superfície de venda fins als 2.000 metres que tindrà la configuració de la nova botiga.

Posteriorment es va iniciar el procés de conceptualització i formalització del nou espai. A part d’un interessant procés teòric basat en els estudis previs interns, es va dur a terme un intens treball de camp a través de la visita de ciutats emblemàtiques, on vam localitzar, no únicament projectes de retail rellevants, a la cerca de la més puntera innovació, sinó també aquelles influències artístiques i arquitectòniques, que pensàvem ens podrien ajudar a nodrir el projecte. Amb aquest objectiu es va establir un pla de viatges que ens va portar a visitar Kiev, Colònia, Düsseldorf i per extensió la conca del Rhur, Florència, París així com, en l’àmbit nacional, Barcelona, Madrid, San Sebastià i Sevilla, entre altres.

El nou punt de venda

Aquest estudi previ s’ha reflectit en el projecte arquitectònic i d’interior de la mateixa botiga, però de manera més important en el que va esdevenir la base conceptual del nou Sunka. El treball eminentment teòric es pot traduir en una paraula que ha estat el fil conductor del nou projecte: l’amor. L’amor en tres vessants diferenciades entre si, però íntimament lligades: l’amor per Lleida, pel medi ambient i per les persones.

Sunka vol ser un homenatge a les terres lleidatanes, de manera que tot l’espai està ple de records i referències al territori. A l’artesania, a l’art, a la cultura, al treball dels homes i les dones de la terra, als productes de proximitat i els frescos. Lleida està present en tots els racons de la botiga com una reivindicació ferma dels valors i les arrels.

Sense tenir cura del nostre planeta i dels seus recursos naturals, no pot haver-hi futur. En aquest sentit, Sunka se suma a la preocupació per la qualitat del conreu dels productes que consumim, així com en la utilització d’energies renovables i l’eficiència energètica. El supermercat fa anys treballa en la reducció de plàstic al punt de venda, que se suma amb l’eliminació al 100% de l’ús de bosses de plàstic, que va adoptar fa anys. Pel que fa al medi ambient, Sunka també considera l’aprofitament del producte que posa a la venda en la seva vida útil i el seu posterior destí, per tal d’evitar el malbaratament alimentari.

Finalment, l’amor a les persones es tradueix en l’estratègia retail sempre ha tingut el benestar de les persones com a eix central, ja des dels seus inicis. L’objectiu ha estat convertir el temps invertit en la compra diària en estones de satisfacció, on disposar dels millors productes del mercat, especialment els frescos.