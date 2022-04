L’Arxiu Comarcal queda petit per la presentació de l’últim número de la Revista d’Igualada

El passat divendres es va fer l’acte de presentació del número 70 de la Revista d’Igualada a les dependències de l’Arxiu Comarcal. La sala va resultar totalment insuficient per donar cabuda a la gran quantitat d’assistents, que ompliren també el vestíbul i l’escala d’accés.

Va donar la benvinguda Marta Vives i a continuació van parlar Josep Maria Solà i Flocel Sabaté, que van explicar el recorregut de la Revista, fins a la data. El número 70 serà el darrer d’aquesta segona etapa de la Revista, ja que sense la figura d’Antoni Dalmau l’Associació de la Revista no hi veu sentit en continuar. Van explicar que sí que ho farà l’Associació, per mantenir els serveis digitals on es podran consultar tots els articles publicats i també deixaran activa la plataforma per impulsar actes culturals.

Clara Dalmau va donar les gràcies en nom de la família i va fer palesa la importància que pel tenia la Revista pel seu pare. Les seves emocionades paraules van donar lloc a un llarg i sostingut aplaudiment. Marc Castells, alcalde d’Igualada, que va agrair la feina feta per l’associació i en especial a Antoni Dalmau per la seva dedicació i constància. També es va comprometre a endegar una Història d’Igualada de qualitat, llargament reclamada pel matiex Dalmau, Maria Teresa Miret i Marta Vives