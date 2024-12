Tot a punt per l’arribada de l’Home dels Nassos a Vilanova del Camí

Vilanova del Camí acollirà el dimarts 31 de desembre de 2024, per quart any consecutiu, l’arribada de l’Home dels Nassos. Aquesta figura popular, que apareix en diverses localitats l’últim dia de l’any, serà protagonista d’una jornada festiva amb activitats pensades especialment per als infants. Entre altres propostes, podran celebrar les campanades infantils i lliurar els mapes de la gimcana del Trobations.

A Vilanova del Camí aquest il·lustre personatge es va incorporar a la tradició festiva per primera vegada el desembre de 2021 amb la creació d’un capgròs dins la imatgeria festiva i popular del municipi. Des d’aleshores, no ha fallat mai a la cita i des de la regidoria de Cultura preparen cada any una matinal festiva per als més petits i molt participada.

La jornada començarà a les 10:00h amb la Recepció de l’Home dels Nassos a la sala de plens de l’Ajuntament vilanoví. Des d’allà sortirà la Cercavila animada pels grups del Camp del Rei, els Geganters i Grallers de Vilanova, els Diables “Cabrons de Vilanova del Camí” i la xaranga “Pujats de To”. El recorregut passarà per la Plaça del Castell, el carrer Igualada, el carrer Major, l’avinguda Montserrat, el carrer Santa Llúcia i culminarà a la plaça del Mercat.

A les 11:00 h, l’Home dels Nassos farà la seva arribada a la Plaça del Mercat, on es repartirà raïm per a les Campanades Infantils (fins a esgotar existències). I a migdia, es concentrarà l’activitat principal del matí, amb la festa de les campanades infantils amenitzada per KIDS DANCE. Serà el moment també de lliurar els mapes dels Trobations i l’entrega d’un petit obsequi a tots els participants.