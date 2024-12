Vilanova del Camí, Piera i Hostalets i Calaf acolliran aquest dimarts les darreres curses de l’any

Per al 31 de desembre, dia de Sant Silvestre, Vilanova del Camí, Piera i Calaf ho tenen tot a punt per celebrar les darreres curses de l’any. Repassem tots els detalls d’aquestes proves.

La Sant Silvestre Vilanovina: 25 anys d’història i tota una referència a la comarca

Les inscripcions per a la 25a edició de la Cursa de Sant Silvestre de Vilanova del Camí, que tindrà lloc el pròxim 31 de desembre, van a molt bon ritme. Segons afirmen des d’Esports Vilanova, es preveu una alta participació en aquesta edició especial en què es commemoren els 25 anys d’història de la prova.

La prova comptarà amb tres distàncies per a tots els públics. Per segon any consecutiu, a les 17h es farà la micro Sant Silvestre, amb un recorregut d’1 km. Està pensada per als més petits, les famílies i per promoure l’esport inclusiu. A les 17:10h començarà la cursa infantil de 2,2 km, i a les 18:00h serà el torn de la prova reina, la de 5 km, que reunirà la major part dels atletes.

En aquesta 25a edició de la Cursa de Sant Silvestre, Esports Vilanova ha volgut afegir una nova tradició i homenatjarà aquells que han estat peces fonamentals en la història d’aquesta cita esportiva popular. D’una banda, amb la figura emblemàtica dels padrins que seran els atletes Camilo Grados i Francina González, i que representaran la festa i el llegat d’aquests 25 anys d’història.

A més, també es nomenarà padrins d’honor les parelles formades per Salvador Fusté i Dolors Pujabet, així com Ernest Compte i Maria Urgell, atletes veterans emblemàtics que han estat presents en totes les edicions, sigui com a corredors o implicats en l’organització de l’esdeveniment. D’altra banda, la figura dels abanderats s’introdueix per primer cop, una distinció que recaurà en les entitats locals i clubs atlètics i populars comarcals més representatius i participatius.

La Gran Nassada de Piera: una nova proposta a l’Anoia Sud

La tarda del 31 de desembre Jovent de Piera i l’ARC Juvenil d’Hostalets organitzen una prova esportiva per a tots els públics: la Gran Nassada. Piera i Els Hostalets de Pierola acolliran per primer cop la cursa de La Gran Nassada. Aquesta iniciativa esportiva convida tant corredors com caminants a gaudir d’una tarda d’esport i bon humor per tancar l’any.

El recorregut, de 5 quilòmetres, s’iniciarà a la plaça Doctor Conde dels Hostalets de Pierola i finalitzarà a la plaça del Peix de Piera. La recollida de dorsals tindrà lloc de 16:00h a 16:45h, i la sortida serà a les 17:00h.

La cursa es podrà fer corrents o caminant. Les persones que la facin caminant hauran de tenir present que la part central del recorregut passa per camins i que la llum natural s’acabarà cap a les 17.45h. Es recomana portar frontals.

Calaf: estrena d’un nou circuit

El Bike Calaf organitza La Cursa de Sant Silvestre a Calaf per acabar i acomiadar l’any. Dues modalitats: infantil de 500m i St. Silvestre de 5km. La cursa infantil de 500m començarà a les 17h i la Sant Silvestre de 5km a les 18h.

La sortida serà des de la plaça dels Arbres. Hi haurà diferents premis i es sortejarà un prenil entre totes les persones participants que vagin disfressats/des.