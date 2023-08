Santa Coloma ja està de Festa Major

Santa Coloma de Queralt viu des de dilluns i fins el proper dimarts la seva Festa Major. El Pregó de Festes, a càrrec de Xavier Marimon, donava el tret de sortida a la Festa, que comptarà amb una cinquantena d’activitats. Una de les novetats d’aquest any és el canvi de nomenclatura, que passa a dir-se Minerva – Festa Major.

Entre els actes més destacats hi haurà la Fita Colomina, la cursa d’orientació que aquesta any ha fet rècord d’inscripcions amb més d’un miler, els 3×3 de bàsquet i futbol, el concurs de paelles, la diada castellera, amb la presència dels Moixiganguers d’Igualada, les cercaviles i correfocs i el tradicional castell de focs que posarà el punt i final a la Festa Major. I com no pot ser d’altra manera, les nits s’ompliran de festa.

En aquest enllaç es pot consultar el programa complert de la Festa Major de Santa Coloma.