Vilanova ajuda a enfortir les pimes amb l’impuls de la transformació digital

L’Oficina de Suport a Fons Europeus (OSFE) de Vilanova del Camí s’ha tornat a posar a disposició de les Petites i Mitjanes Empreses locals per tal de donar a conèixer la convocatòria de subvencions del programa estatal Activa Indústria 4.0 del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Està destinat a augmentar el potencial de les pimes, així com el seu creixement, prestant atenció a la transformació digital.

Aquest programa permet a les empreses disposar d’un diagnòstic de situació i d’un pla que identifiqui les necessitats en aquest procés de transformació, així com el full de ruta per a la seva implantació. Així, les pimes sol·licitants podran accedir a un assessorament especialitzat i personalitzat per dur a terme el diagnòstic i anàlisi de la situació digital de l’empresa per poder elaborar un Pla de Transformació personalitzat.

L’assessorament es prestarà amb reunions, visites individualitzades i la realització de tallers pràctics per part d’una consultora.

La convocatòria d’ajuts es va publicar a mitjans de juliol i romandrà oberta fins que s’esgoti el pressupost establert que és de 24,4 milions d’euros. La quantia de l’ajuda per beneficiari és de 7.400 euros.

Per a més informació sobre la convocatòria podeu consultar la pàgina web de l’organisme encarregat de gestionar les ajudes del programa Activa Indústria 4.0 que és l’Escola d’Organització Empresarial Fundació EOI.

També us podeu posar en contacte amb l’OSFE ubicada al Centre d’Innovació Anoia. És necessari demanar cita al 93 805 44 11 (ext. 5), per WhatsApp 669 721 857 o per correu electrònic vnvc.osfe@vilanovadelcami.cat.