Reobre la “Consulta Jove” per assessorar i acompanyar emocionalment

Davant la situació d’excepcionalitat provocada per l’emergència sanitària de la Covid-19 i havent constatat la necessitat de suport emocional de la gent jove de la comarca, el Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia va iniciar, de setembre a desembre 2020, un nou servei d’acompanyament emocional per a joves sota el nom de “La Consulta Jove”.

La consellera de Feminisme, Joventut i LGTBI del Consell, Carme González, explica que “després de la bona acollida al llarg dels darrers mesos del 2020, a partir d’aquest 17 de febrer el servei torna a estar actiu amb l’objectiu de seguir oferint un servei personalitzat, confidencial i gratuït d’assessoria posant especial èmfasi en l’acompanyament emocional de les persones joves de l’Anoia i sensibilitzar-les sobre hàbits i conductes saludables per a millorar el benestar. Estem en un moment en el qual molts joves estan expressant la seva frustració per com les restriccions afecten les seves relacions socials, el seu oci o els seus estudis. Per això fem aquest esforç per acompanyar-los i ajudar-los a encarar amb garanties el seu projecte vital per obrir-se camí a l’edat adulta”.

Les professionals del servei resoldran dubtes i oferiran l’acompanyament necessari sobre temes com salut i benestar emocional, consum responsable, gènere, identitat i sexualitat, violències i conflictes, habilitats per la vida, comunicació, autoestima, empatia, relacions d’amistat, parella o família, processos de pèrdua i dol, i tècniques de gestió i afrontament de situacions complexes, entre altres temes.

“La Consulta Jove” obre els dimecres matí i tarda. Per fer una trobada presencial o consulta, cal demanar cita prèvia per Whatsapp o trucar al 621 251 732. També es pot adreçar la consulta enviant un correu electrònic a laconsultajove@anoiajove.cat.

L’atenció presencial es realitza, també, als municipis adherits al servei: Hostalets de Pierola, Piera, La Torre de Claramunt, Capellades, Calaf, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, La Pobla de Claramunt. Per la resta de municipis, l’atenció presencial es fa a l’Oficina Jove de l’Anoia del Consell Comarcal de l’Anoia, a la plaça de Sant Miquel número 5 d’Igualada.