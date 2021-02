Vilanova assenyala els actes incívics amb els residus dels veïns

Fa unes setmanes, l’Ajuntament de Vilanova del Camí va posar en marxa la campanya “Siguem més cívics” per animar la ciutadania a ser responsable i abocar cada residu allà on toca. Des d’aleshores, tots els abocaments incorrectes es marquen amb uns adhesius on es deixa constància de l’acte incívic i es recorda l’obligatorietat de portar aquest tipus de residus a la deixalleria o bé avisar a l’Ajuntament per concretar la seva recollida.

Runa, matalassos, sofàs, mobles vells i fins i tot un vàter… han estat senyalitzats aquesta setmana per la Policia Local amb els adhesius grocs que fan visible l’existència de veïns i veïnes incíviques. Els agents de la Policia Local han fet també alguns avisos a diferents persones que deixen residus a la via pública, especialment voluminosos, fora de l’horari i el dia establerts i els han obligat a retirar-los del carrer.

Cal recordar que els voluminosos es recullen els dimarts i divendres a la tarda però no es poden deixar a la via pública sense haver avisat prèviament a l’Ajuntament (93 805 44 22).

Altres residus com els cartrons, plàstics o el porexpan s’han d’abocar al contenidor corresponent o portar-los a la deixalleria, al carrer dels Tintorers, 29. L’horari d’obertura és de dilluns a dissabte de 10:00 a 13.00 h i de 16:00 a 19:30 h. Per a més informació podeu trucar al 671 616 167.