Quatre municipis anoiencs tindran un mòdul covid annex al seu CAP

La setmana passada, el Departament de Salut va instal·lar a Puig-reig el primer mòdul de suport als centres d’atenció primària de la Regió Sanitària de la Catalunya Central. És el primer mòdul dels 14 que s’ubicaran aquest primer semestre de 2021 a diferents poblacions de la Regió Sanitària, entre elles Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Igualada i Calaf.

Els mòduls són espais situats com a annexos dels centres d’atenció primària i tenen com a objectiu desenvolupar l’activitat COVID i no COVID en espais diferenciats, de manera que, allà on el CAP no ho permet per dimensions, el nou espai adjacent permetrà atendre de manera diferenciada els casos sospitosos de COVID.

El desplegament de mòduls s’emmarca en el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària. L’objectiu és oferir més espai i confort a la ciutadana i crear circuits diferenciats entre COVID i no COVID. El Pla vol millorar l’accessibilitat i els processos, com també augmentar la resolució i atendre bé la cronicitat.

Els nous mòduls disposaran de l’equipament mèdic necessari i també del mobiliari per a poder fer les funcions previstes. El de Puig-reig, per exemple, és d’uns 45 metres quadrats coberts i 15 més, en forma de pèrgola a l’exterior, per fer les funcions d’espai d’espera. A l’interior hi ha un espai d’atenció per a pacients amb problemes respiratoris, dues unitats per a poder fer les proves PCR i també un d’atenció al pacient. El cost estimat de cadascun dels mòduls amb el seu equipament és de 70.000 euros.

En el decurs del mes de març s’instal·laran 4 mòduls més a la Regió Sanitària de la Catalunya Central i fins al juny no es tancarà la llista prevista.