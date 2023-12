Poble Actiu organitza una xerrada sobre l’ocupació i la neteja ètnica a Palestina

Publicitat

El grup municipal Poble Actiu organitza pel proper divendres 22 de desembre, la xerrada “Palestina: De l’Ocupació a la Neteja Ètnica”. L’acte serà a 2/4 de 7 del vespre al Casal Popular d’Igualada, El Foment, i comptarà amb la participació dels ponents Àlex Hinno, representant de la comunitat palestina a Catalunya, i de Maria Freixas. Ambdós ponents han estat vinculats a la Xarxa d’Enllaç amb Palestina. La xerrada és oberta a tothom qui hi vulgui assistir.

La xerrada impulsada per Poble Actiu abordarà la importància de la tasca que va realitzar la Xarxa d’Enllaç amb Palestina, que va aplegar diverses entitats i persones que treballaven a Catalunya per la causa del poble palestí. Es farà un repàs històric des de la creació d’Israel el 1948 fins als esdeveniments recents, passant per la creació del moviment sionista i les incursions a territoris ocupats. Els ponents explicaran la situació actual dels Territoris Ocupats, Gaza, els diversos assentaments, el mur, i altres elements de la vida palestina com els camps de refugiats, les lluites i les crides a l’acció. També es tractarà la realitat actual i futura del poble palestí, les sinergies i complicitats entre l’elit catalana i l’estat d’Israel així com les possibles accions que es poden fer des de Catalunya per donar suport al poble palestí.

Alex Hinno i Camps és catalanopalestí i des de ben jove es va implicar en el moviment de solidaritat amb Palestina, sent cofundador de la Xarxa d’Enllaç amb Palestina i de l’Associació de jueus i palestins contra l’ocupació (Junts). Va ser portaveu de la comunitat palestina de Catalunya des del 2004 fins al 2014. El seu pare i la seva família van ser expulsats de Jafa el 1948 i van haver d’exiliar-se a Nablus, territoris ocupats.

Maria Freixas i Alió és mestra i militant de l’esquerra independentista. Vinculada a la CUP i a l’organització internacionalista Ítaca. L’any 2004 fa el primer viatge a Palestina i des de llavors i fins l’any 2011 hi ha estat diverses vegades. Va ser membre de la Xarxa d’Enllaç amb Palestina. Ha coproduït dos documentals, ha coordinat un projecte per als centres educatius catalans i ha estat vinculada a les brigades de músics catalans.

