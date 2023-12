Publicitat

Aquest Nadal els Reis Mags d’Orient ens portaran bàsquet, i és que el Sènior B masculí i femení del CB Igualada ha organitzat un Torneig Mixt 2×2 de Reis.

El torneig se celebrarà durant el matí del divendres 5 de gener de 2024 a la Sala de Barri, Les Comes. La competició és dirigida a tots els jugadors i jugadores que ho desitgin, des d’edat Premini fins a Sèniors i Veterans.

Els equips han de ser formats per una jugadora i un jugador, podent tenir un/a integrant més (màxim 3 per equip), amb la condició que a pista sempre hi ha d’haver un jugador i una jugadora.

Les inscripcions al torneig tenen un cost de 5 € per jugador/a i el pagament s’efectuarà el mateix dia del torneig abans d’iniciar-se la competició. El pagament s’ha de fer en efectiu i no s’accepten monedes. Els jugadors i jugadores que vulguin participar en el Torneig Mixt 2×2 de Reis tenen temps d’apuntar-se fins a l’1 de gener.

Anima’t i vine a jugar al Torneig Mixt 2×2 de Reis!

Per a més informació contactar a: 2x2mixtdereis2024@gmail.com

Inscripcions obertes aquí

Compartir