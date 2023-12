Àuria Grup organitza la taula rodona “Més enllà dels límits” per parlar de la superació personal

Publicitat

Àuria vol tornar a omplir el Teatre Ateneu després de la celebració del 50è aniversari de l’entitat. Per això ha organitzat una taula rodona amb tres esportistes excepcionals i un moderador per guiar la conversa.

L’acte tindrà lloc en el Teatre Municipal Ateneu d’Igualada dijous 21 de desembre a les 20 h del vespre. Eloi Vila, periodista, guionista, escriptor i presentador del programa Al Cotxe de 3cat moderarà la taula rodona que composta per Isidre Esteve, pilot de ral·li i campió d’Espanya d’enduro i raids; Erika Villaécija, exnedadora olímpica i Campiona del Món el 2010; i Pol Makuri Redolad, esquiador olímpic i esportista amb diversitat funcional.

Després de celebrar el 50 aniversari l’any passat, Àuria vol continuar connectant amb els ciutadans reflexionant sobre la superació i la inclusió. A través d’exemples amb noms propis, buscarem noves maneres per encarar els reptes que ens llença la vida per construir un futur millor plegats.

Isidre Esteve porta tota una vida en el món del motor. Va començar en el món de les motocicletes, per passar per curses de ral·li raid per a automòbils. El 2007 va patir un accident que el va deixar paraplègic, però no l’ha aturat per continuar pilotant de manera professional en competicions tan dures i exigents com el ral·li Dakar.

Quatre Jocs Olímpics i una medalla d’or en el Mundial de Piscina Curta del 2010 en els 800 metres lliures són un molt breu resum de tota una vida esportiva vinculada a l’alta competició de la natació. Erika Villaécija va deixar l’esport d’elit el 2018 per seguir un nou camí relacionat amb els seus estudis de psicologia i la seva passió per l’esport.

Pol Makuri Redolad ha estat el primer espanyol amb paràlisi cerebral en els Jocs Paralímpics d’hivern. Treball i esforç el van portar a complir el seu somni olímpic competint en esquí de fons, i també a dissenyar la seva pròpia roba per a la competició.

