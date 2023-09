Poble Actiu demana als grups d’ERC i Igualada Som-hi no votar els pressupostos municipals si no inclouen una partida pel POUM

La candidatura municipalista ha explicat en roda de premsa que ha enviat una carta als grups de l’oposició per no negociar amb el govern si no hi ha el POUM sobre la taula

Poble Actiu ha fet saber avui en roda de premsa que ahir va enviar una carta als grups municipals d’ERC i d’Igualada Som-hi instant-los a no iniciar la negociació dels pressupostos de l’any 2024, tret que incloguin com a condició mínima i indispensable una partida específica i suficient per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). La formació municipalista ha recordat que els tres partits que ara formen l’oposició es van presentar a les darreres eleccions amb un programa electoral en el qual hi havia punts de coincidència: la creació d’un nou ViuB3 per a persones majors de 60 anys, la preocupació per trobar un nou espai per a l’escola bressol El Rusc, l’interès per una transició cap a una mobilitat més sostenible, i també el desenvolupament de polítiques participatives, feministes, i d’adaptació al canvi climàtic. Els tres partits també van signar el Pacte Social i Municipal per l’Aigua, on es reclamava una gestió pública d’aquest servei.

El nou POUM: un repte compartit

Poble Actiu, ERC i Igualada Som-hi van reivindicar, tant en el programa com en els diferents debats durant la campanya, que la redacció d’un nou POUM és fonamental, urgent i necessària per a la planificació urbanística i el desenvolupament de la nostra ciutat a llarg termini. Jordi Cuadras, en referència al POUM, va afirmar en una entrevista a Anoiadiari que “Cal actualitzar el POUM del 1986. Quina desídia, quina poca ambició, quines poques ganes que la teva ciutat avanci, oi? No es pot governar Igualada sense actualitzar el gran element de transformació que tenim”. Per la seva banda, Enric Conill va reivindicar davant el conseller d’empresa de la Generalitat de Catalunya que “Cal actualitzar el POUM del 1986. No podem continuar amb l’immobilisme dels darrers 12 anys, especialment al barri del Rec, el qual volem que sigui un tractor econòmic per al territori i un element més de la transformació que necessita la ciutat”.

Poble Actiu també va exposar durant la campanya que un nou POUM és l’eina amb la qual s’ha d’encarar el futur de la ciutat, ja que hauria de permetre als igualadins decidir de manera participativa quina ciutat volen per les dècades vinents; els espais verds que es crearan; com s’interconnectaran els diferents barris, o bé la ubicació dels nous equipaments que cada barri necessita (escoles, centres cívics, centres mèdics, poliesportius o horts urbans).

Una partida específica per a la redacció del POUM

A Poble Actiu estan convençuts que els pressupostos que proposarà el govern Castells no reflectiran adequadament les necessitats i les prioritats de la ciutat. Per això, ha instat les altres forces polítiques de l’oposició per tal que, quan arribi el moment de la negociació, no votin a favor d’aquests pressupostos a no ser que incloguin una partida específica i suficient per a la redacció del POUM. La regidora Elisabet Farrés ha afegit que “Entenem que tant ERC com Igualada Som-hi s’haurien de sumar sense cap problema a aquesta mesura, ja que també han fet pública la inquietud compartida per a la renovació urgent del POUM. Després cada partit pot afegir les condicions que vulgui per negociar amb el govern, però demanem que aquesta sigui indispensable”.

Pau Ortínez ha afegit que “La redacció del POUM no es pot demorar més. És necessari que s’inclogui la partida corresponent als pressupostos del 2024 per tal que pugui començar el procés participatiu de debat i la redacció del document. Si no s’inclou aquesta partida en els pressupostos d’aquest any, no podrem tirar-lo endavant durant aquest mandat. No volem deixar perdre l’oportunitat que tenim ara el conjunt de l’oposició de condicionar un govern en minoria”. Finalment, Rosa Perelló ha afegit que “Creiem que el POUM ha de ser una prioritat en els pressupostos de l’any 2024, i esperem que junt amb la resta de forces de l’oposició també es pugui en un futur condicionar el govern i tirar endavant altres propostes que compartim, com la gestió de l’aigua o polítiques d’adaptació al canvi climàtic”.