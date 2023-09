David Borras i Elena Segura, guanyadors del 10è Cross de Carme

Dissabte 9 de setembre al matí, es va dur a terme la 10ª edició del Cross de Carme, conjuntament amb la 2ª edició de la Caminada Carme ets Tu; la participació global va ser d’unes 50 persones.

L’itinerari comptava amb un 3% asfaltat i un 97% de pista forestal d’uns 5km aproximadament; amb sortida al c/Sant Jordi i arribada a la pista Poliesportiva de Carme.

El carmetà David Borràs -independent- va ser el guanyador absolut masculí de la Cross, i Elena Segura -7 de Córrer-, la 1a femenina i 15ª general amb 29’57”.

En masculins Jordi Monné – Independent – va ser el 2n guanyador, amb 22’23”, seguit de Bernat Rueda – Esc. Esp. UEC Anoia – 3er amb 23’02”, entrant 4t Toni Argelich – AEMdeKP – amb 23’48”, 5è Ton Queralt -Independent – amb 25’28”, i 6è Josep Pont – Independent – amb 25’32”.

En 2ª posició femenina i 18ª general Alicia Avila – Independent – amb 32’06”, entrant 3ª i 19ª general Laura Mercader – Independent – amb 32’52”, 4ª i 22ª general Remedios Gil – A.A. Catalunya – amb 34’41”, 5ª i 24ª general Gina Queralt – Independent – , amb 37’28”, i 6ª i 27ª gral. Mª Dolors Pujabet – CAI – amb 39’26”.

Els premis als primers classificats de Carme foren per a David Borràs i Laura Mercader. Es van lliurar també els diferents premis per categories, i es va fer un sorteig per atorgar el premi de Banc Mediolanum. La 2ª Caminada Carme ets Tu era no competitiva.

L’acte de repartiment de trofeus i guardons de la cursa, va comptar amb la participació de l’Alcalde de Carme Marc Sánchez; també amb l’organitzador i president de Carme ets Tu, Medir Ros, i el regidor d’esports de la vila, Alex Pino.

Les proves eren organitzades per l’Ajuntament de Carme i l’Associació Carme ets Tu, amb el patrocini de Multident, Servisimó, Supermercat Dia de La Torre de Claramunt i Banc Mediolanum, i amb la col·laboració del Club Atlètic Igualada, de Salvador Fusté i de diverses firmes comercials.