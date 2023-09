Eines de País presenta a Igualada la seva candidatura per les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona

Les eleccions són del 15 al 19 de setembre de manera telemàtica, i presencialment el 20 de setembre; es presenten “Eines de País” i “Va d’empresa”

Dimarts 12 de setembre el Centre Cívic Nord d’Igualada va acollir la presentació de les propostes de la candidatura “Eines de País, Un Pas Més” per la Cambra de Comerç de Barcelona, que enguany compta amb la candidatura de l’anoienc Ricard Tomàs al Grup 11 Categoria 1 referent a transports, emmagatzematge i comunicacions. L’acte va comptar amb la presència del regidor de Sostenibilitat i Mobilitat, Miquel Vives.

Tomàs en la presentació va destacar la importància de tenir representació igualadina i anoienca a la Cambra de Comerç, i les ganes de treballar amb un “equip fantàstic” i que vetlla per la petita empresa.

Antoni Fitó, actual vicepresident primer de la Cambra de Comerç, va seguir la presentació de l’acte posant molta èmfasi que són una associació d’adscripció obligatòria, i per tant recalcar la necessitat de fer córrer la veu que venen eleccions i tothom qui té un comerç o empresa -per petita que sigui- pot votar.

Fitó va destacar que són l’única candidatura en què tots els representants tenen la seu social a Catalunya i no n’han marxat mai, ni pensen fer-ho mai; per tant, comparteixen una visió de país. També va explicar que qui treballa a la Cambra, no té retribució econòmica; “venim a defensar les empreses i el teixit econòmic en clau de país. El cost d’oportunitat de formar part de l’Estat espanyol és gegant, i doncs és important conservar una Institució com la Cambra de Comerç”.

Xavier Sunyer, actual membre de la Cambra, va repassar les tasques que s’han dut a terme en aquesta última legislatura, posant èmfasi en la feina de democratització de la Cambra a on s’han passat de 14 a 52 cadires sufragades; també en la diversitat d’usos que se’ls ha donat als edificis pertanyents a la Cambra perquè estiguin a disponibilitat de qualsevol empresa catalana; la funció consultiva que ha adoptat la Cambra a on es poden resoldre tota mena de dubtes empresarials; i, finalment, en la visió territorial que s’ha tingut, treballant amb molts ajuntaments de la demarcació de Barcelona.

Parlem amb el candidat anoienc Ricard Tomàs…

Quin és el motiu que l’ha dut a presentar-se a la candidatura “Eines de País” per la Cambra de comerç de Barcelona?

Bàsicament, la forma de treballar que tenen, que considero molt oberta; miren molt per l’autònom i la petita empresa. I, sobretot, perquè hi hagi representació de la comarca de l’Anoia i d’Igualada. Quan em van dir si volia donar un cop de mà no vaig dubtar ni un moment.

Quines propostes tens?

Les propostes les tenim conjuntament, i van enfocades a treballar per la comunicació, la burocràcia, i sobretot poder resoldre dubtes i ajudar a les empreses. Lluitem per l’estabilitat empresarial de molts autònoms i moltes empreses, que avui en dia la burocràcia ens mata.

Tens alguna proposta més en clau de comarca?

Les propostes són bastant generals, perquè en sí ja treballem a la comarca de Barcelona, no només a Barcelona ciutat, volem treballar per tot el país i representar a totes les empreses. No és només a l’Anoia, donarem un cop de mà a tothom qui ens vingui

Quines perspectives hi ha de cara a aquestes eleccions vinents?

Esperem que ens consolidem amb moltes més cadires que a les passades, i que puguem continuar amb aquest projecte de país; donar-li continuïtat molts anys més.