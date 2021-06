Piera ja té a punt la celebració de la revetlla de Sant Joan

Tot a punt per a gaudir de la nit més curta de l’any a Piera. La situació sanitària permetrà recuperar aquesta tradició, tot i que els actes seguiran les mesures de prevenció vigents per garantir la seguretat de la ciutadania. Avui a les 19 hores, Piera rebrà la Flama del Canigó, que farà un recorregut des de la plaça de la Creu fins a l’Ajuntament. Allà es faran els parlaments i s’encendran els fanalets, que es poden adquirir a la Biblioteca de Piera, al Bar Foment, al Casal per a Joves i Grans i als establiments JM Pastissers, Tot Esport i Llibreria Fanny. Els beneficis es destinaran a l’entitat Dispiera. L’acte comptarà amb la participació de la Colla de Tambors Infantils dels Diables, de l’Agrupació Sardanista i els Falcons de Piera.

A partir de les 22.30 hores serà el Gall Mullat el que acollirà el concert del grup Papa’s and the Popo’s, un esdeveniment que tindrà un aforament limitat. El recinte s’obrirà mitja hora abans i a l’accés es registrarà les persones assistents i es farà la presa de temperatura.

Des del consistori pierenc treballen per poder celebrar una revetlla segura, minimitzant el risc de contagi i també el perill que comporta l’ús del material pirotècnic i l’encesa de fogueres, tant per a les persones com per al medi natural. És per això que es donen alguns consells als veïns i veïnes de la vila: es recomana celebrar una festa de Sant Joan única, en grups reduïts d’amics o familiars; es demana que s’evitin les aglomeracions de gent es mantinguin les mesures de protecció i higiene per prevenir contagis; per minimitzar el risc d’incendi, és important conèixer que no es poden llençar coets ni petards a menys de 500 metres de zones boscoses; des de Protecció Civil també es fan algunes recomanacions a l’hora de manipular petards com assegurar-se que els productes que s’adquireixen estan homologats, llegir les instruccions de cada article i no guardar-se petards a les butxaques.

Si es fa ús de pirotècnia, és important no fer servir gel hidroalcohòlic i no dur mascaretes quirúrgiques que són de paper i polipropilè. Les més adients en aquests casos són les de cotó.