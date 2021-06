La Mostra 2022 es celebrarà del 31 de març al 3 d’abril

Mostra Igualada ja té dates per la 33a edició. La fira d’espectacles infantils i juvenils se celebrarà del 31 de març al 3 d’abril del 2022. Les companyies professionals ja poden sol·licitar actuar-hi a partir d’aquest dilluns 21 de juny i fins al 15 d’agost a través d’un formulari disponible a la pàgina web www.mostraigualada.cat on es detallen els requisits artístics i les condicions de participació.

La convocatòria artística està oberta a companyies professionals que presentin espectacles de qualsevol gènere (teatre, dansa, música, circ, etc.) adreçats a un públic familiar, infantil o juvenil, tant si han estat creats per ser representats en espais tancats com a l’exterior. Les propostes poden ser de petit, mitjà o gran format i també poden combinar diversos gèneres. Es tindrà especialment en compte la contemporaneïtat de la proposta, la innovació en el llenguatge escènic, l’aportació en el format, i la dramatúrgia. S’hi poden inscriure companyies d’arreu: catalanes, de la resta de l’Estat espanyol i internacionals.

Amb l’objectiu de fomentar la creació, ser un referent per a les companyies d’arts escèniques per a tots els públics i marcar el camí de les línies de programació del país, Mostra Igualada obrirà a la tardor la segona edició del programa de Suport a la producció i exhibició, unes línies de suport a la producció per a companyies en els àmbits del gran format, l’escena per a joves, les noves dramatúrgies i la cooperació entre companyies de diferents territoris. La convocatòria s’obrirà la propera tardor i les propostes seleccionades s’exhibiran a la Mostra 2023.