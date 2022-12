Pere Aragonès inaugura el nou telescopi Guille i de Solà al Parc Astronòmic de Pujalt

El president de la Generalitat, Pere Aragonès ha inaugurat el Parc Astronòmic de Pujalt i el seu nou telescopi Guille i de Solà. Durant la seva visita ha estat acompanyat per la delegada del govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, i de la directora de Serveis Territorials, Gemma Boix. La comitiva s’ha trobat amb el director de l’Observatori de Pujalt, Albert Borràs i González, qui ha explicat la trajectòria que l’Observatori de Pujalt fins el dia d’avui.

El nou telescopi, un dels més grans de Catalunya de caràcter públic i que es fa servir també per a la investigació, porta per nom Telescopi Guille i de Solà, en homenatge als seus impulsors, Ernest Guille i Antoni de Solà, que va ser alcalde de Pujalt. Josep Maria Llenas, director del Parc Astronòmic, ha estat l’encarregat de presentat als visitants el nou telescopi així com les seves funcions i objectius.

Durant la visita Aragonès ha assegurat que aquesta instal·lació “converteix aquest municipi en una de les finestres de Catalunya cap a l’univers”. I ha destacat “la col·laboració que s’ha fet els darrers mesos amb la NASA i la que es continuarà fent amb grups de recerca i universitats de Catalunya i centres científics”.

El cap de l’Executiu ha posat en relleu que “no és només un telescopi per mirar el cel, sinó per contribuir a la recerca científica en l’àmbit mundial” i ha remarcat el fet que des de Pujalt es faci aquesta “contribució a l’avenç de la ciència i a consolidar Catalunya com un país on la recerca científica és una de les activitats que tenim al primer nivell avui és un dia important”. Pere Aragonès ha subratllat també l’enfocament divulgatiu i educatiu de l’Observatori, i s’ha mostrat convençut que “servirà per despertar moltes vocacions en l’àmbit de l’astronomia i la recerca científica entre els més petits”.

Abans de l’acte inaugural, el cap del Govern ha fet una visita institucional a l’Ajuntament de Pujalt i ha signat al llibre d’honor del consistori.